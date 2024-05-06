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重庆江北：特色教育多一点 学生成长一大步

2024年05月06日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：重庆江北：特色教育多一点 学生成长一大步

打破学科界限，开展小组合作学习；让学生走进直播间，化身一个个“超级播客”，完成创意直播秀……日前，重庆市江北区洋河花园实验小学教师胡虹的课程《超级变变变》引发了学生极大的学习兴趣。这一课程，正是全区推行“五个一点”特色活动的生动写照。

自“双减”实施以来，重庆江北区开展了“五个一点”特色教育活动，包括“读一点名著”“做一点运动”“学一点艺术”“搞一点科创”“会一点家务”。基于学科课程标准，植根于学校日常教学，在课堂教学“提质增效”上下足功夫，满足学生个性化成长需求，形成“基础+特色”的育人思路，激发全系统创造活力。

“‘双减’以来，我们一直在思考，如何将减负提质真正落小落细落实。”江北区委教育工委书记、区教委主任李四川说，“五个一点”对应的是学生德智体美劳全面发展的五个方面，力图通过常态化的特色教育活动，发挥促进学生全面发展的大作用。

在钢锋小学，学生们将一张张彩色卡纸，变成一件件美丽的艺术品：美丽的窗花，翩翩起舞的蝴蝶……一个剪纸活动，涵养着孩子们欣赏美、创造美与表现美的品位与能力。

“孩子以前学书法，会到校外培训机构，现在校内课后服务就完全可以满足需求，更让人放心、省心。”鲤鱼池小学的学生家长李小林说，特色教育活动减轻了家长和孩子负担，在学校，学生就能参加各种高质量艺术教育。

围绕“五个一点”，江北区委宣传部、区教委、区公安分局交巡警支队联合打造了3个“江北小交警教育实践基地”、56所“江北小交警”志愿服务示范学校，已有3万余人次参与“小交警”活动；字水中学与重庆图书馆、江北区图书馆等合作，建设“24小时开放图书馆”，提升学生阅读能力……家校社协同育人，为学生发展创造更多可能。

统计显示，“双减”之后，江北区学生参与校外培训机构的人数比例大幅减少，由原来61.3%下降至9.8%。学生体质增强，全区学生体质健康优良率高于全市平均水平8个百分点。阅读习惯逐渐养成，区域学生年平均阅读量由“课标”要求的90万字提升至120万字……学生正在实现全面而有个性的发展。

“小切口能撬动教育高质量发展大文章，素质教育多一点，学生成长就是一大步。”李四川说。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、孙竞)

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