研究生教育是国家培养高层次创新型人才的重要途径。为发展中国特色研究生教育，促进研究生培养机制改革，提高研究生培养质量，国家设立研究生国家奖学金，用于奖励表现优异的全日制研究生。

经过严格选拔和评审，全国4.5万名研究生荣获2022—2023学年度研究生国家奖学金。以下100名研究生，是研究生国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望广大青年学子从榜样中汲取力量，树牢科技报国志，刻苦学习钻研，勇攀科学高峰，在推进强国建设、民族复兴伟业中绽放青春光彩。

黄子健

北京大学材料科学与工程学院材料物理与化学专业2019级博士研究生。发表SCI期刊论文17篇，其中Nature期刊论文1篇（第一作者），Science期刊论文1篇（共同第一作者）。选择以“制备成本低，能量转换率高”为目标的钙钛矿太阳能电池作为主要研究方向，实现高质量钙钛矿薄膜的可控制备，助力国家清洁能源发展。

金光照

中国人民大学社会与人口学院人口、资源与环境经济学专业2021级博士研究生，中共党员。曾获研究生国家奖学金2次、第八届中国人口科学优秀成果奖一等奖。在《人口研究》等期刊发表论文18篇。

刘少峰

清华大学精密仪器系光学工程专业2019级博士研究生，中共党员。曾获国家奖学金、NSK机械工程学优秀论文成果奖、中国光学学会王大珩光学奖学金等荣誉。发表Science期刊论文2篇，相关成果入选2022年中国光学十大进展、2022中国光学领域十大社会影响力事件、美国光学学会2023年度光学进展等。

杨倩倩

北京科技大学新材料技术研究院材料科学与工程专业2022级博士研究生，中共党员。专注国家芯片行业发展，助力高性能存储材料研发。发表Science期刊论文1篇（第一作者），发表Nature Communications期刊论文1篇（共同第一作者），获国家发明专利授权1项。

杨 柳

北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心心理学专业2021级博士研究生，中共党员。共发表18篇学术论文，其中SSCI期刊论文7篇，中文核心期刊论文3篇。积极投身国家义务教育质量监测工作，参与撰写中国儿童中心发布的《中国家庭教育对中小学生心理健康影响状况调查报告》等报告。

孟祥宇

北京航空航天大学宇航学院航空宇航推进理论与工程专业2019级博士研究生，蒙古族，中共党员。获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第十届高校科技创新成果展一等奖、第二届中国空天动力创新创业大赛一等奖。发表SCI期刊论文12篇，EI期刊论文4篇。

宋治祥

中国矿业大学（北京）能源与矿业学院采矿工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾3次获国家奖学金，2次获孙越崎科技教育基金会优秀学生奖，获中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖。发表SCI期刊论文14篇，EI期刊论文4篇，获国家发明专利授权2项，参与编制团体标准3项，参与国家自然科学基金等项目5项，志愿服务时长超200小时。

李双阳

天津大学化工学院材料化工专业2020级博士研究生，中共党员。曾获国家奖学金，获评天津市高校“大学生年度人物”。致力于研究抗凝血涂层及小口径人工血管，发表SCI期刊论文16篇，其中以第一作者发表6篇。带队获中国国际大学生创新大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“创青春”中国青年创新创业大赛全国金奖。

王 禹

大连理工大学力学与航空航天学院工程力学专业2020级博士研究生，中共党员。曾获国家奖学金、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。发表SCI期刊论文10篇，申请并获批国家发明专利1项、计算机软件著作权2项。曾参与捷龙三号、长征五号等运载火箭结构强度分析。

阚雨菲

东北林业大学材料科学与工程学院林业工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获国家奖学金、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖，获评黑龙江省“三好学生”。发表中科院SCI期刊论文4篇，获国家发明专利授权2项，研发的高效低成本大豆胶黏剂在国内40多家企业应用，助力实现“双碳”目标。

马博宇

哈尔滨工业大学机电工程学院机械工程专业2019级博士研究生，中共党员。曾获国家奖学金，获评黑龙江省“三好学生”，担任第31届世界大学生夏季运动会火炬手。以第一作者发表SCI期刊论文7篇，担任期刊独立审稿人36次。作为问天舱机械臂团队成员，打造世界领先的空间站问天舱机械臂，团队荣获第27届“中国青年五四奖章”。

胡亦清

复旦大学附属中山医院内科学专业2020级博士研究生，中共党员。本科至今7次获得国家奖学金。专注心血管疾病研究，以第一作者或共同第一作者发表SCI期刊论文7篇。参与申请国家专利6项。坚持医产学研一体，参与相关疾病介入手术近400台；扎根基层志愿服务，曾在上海、江西、新疆和辽宁等地进行义诊和科普。

徐 坤

上海交通大学物理与天文学院天文学专业2019级博士研究生。曾获国家奖学金2次、中国天文学会奖学金等。聚焦星系形成和宇宙学，首次精确测量小质量端的星系——暗物质晕质量关系，利用星系形状的相关性测量到宇宙重子声学振荡。以第一作者在Nature Astronomy等国际天文学期刊发表论文10篇。

周莲蓉

华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室光学专业2019级博士研究生。围绕强场分子超快动力学，创新性地利用飞秒激光驱动最简单的双分子反应，实现对反应的时间尺度测量和相干调控。以第一作者或共同第一作者在Nature Chemistry等期刊发表论文5篇。参与国家基金委重点项目，多次参与国内外高水平学术会议并作报告。

刘 震

东南大学交通学院交通运输工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获得国家奖学金2次、宝钢优秀学生奖特等奖。创新性地将人工智能与传统道路性能检测结合，取得5项关键技术突破。以第一作者在IEEE Transactions等期刊发表SCI论文22篇；研究成果应用于西藏、贵州等地，节约成本近3000万元。

关瑞卿

南京航空航天大学能源与动力学院航空宇航推进理论与工程专业2020级博士研究生，满族，中共党员。以第一作者发表SCI期刊论文5篇。完成某型航空装备预研试验、某型高超声速进气道相关风洞试验及某新型超燃冲压发动机相关试验设备研究，助力突破高超声速及组合动力飞行器推进技术发展等关键核心技术难题。

高益凡

山东大学土建与水利学院防灾减灾工程及防护工程专业2021级博士研究生。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等国家级奖项8项。围绕固废高效资源化利用技术，以第一作者发表SCI期刊论文7篇。成果应用于华润水泥矿山水害治理、济高高速等4个国家重难点工程。

苏海鹏

中国海洋大学食品科学与工程学院食品科学与工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获山东省优秀学生、优秀毕业生等称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、山东省大学生科技创新大赛一等奖。以第一作者发表SCI期刊论文7篇、获国家发明专利授权9项，研究成果在3家企业应用转化。

周 颖

华中科技大学机械科学与工程学院机械工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获全国大学生志愿服务西部计划优秀志愿者荣誉称号。围绕多尺度复杂曲面构件开展研究，以第一作者发表高水平论文5篇，获国家发明专利授权2项。主持研发拓扑优化软件ETop，相关技术在航空航天、船舶等领域关键型号研制上实现应用。

车华超

中国地质大学（武汉）材料与化学学院材料科学与工程专业2021级博士研究生，中共党员。曾获高山优秀研究生奖学金。以第一作者在Analytical Chemistry等SCI期刊发表论文7篇。挂职湖北省十堰市竹山县宝丰镇科技副镇长，定点帮扶富硒产业发展，用科技赋能乡村全面振兴。

班铭媛

中南财经政法大学文澜学院国民经济学专业2021级博士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获评湖北省研究生党员标兵。围绕数字经济与高质量发展，以第二作者在《经济研究》《管理世界》等高水平期刊发表论文6篇，被引次数超500次，多篇被《中国社会科学文摘》转载。

潘南方

四川大学华西临床医学院影像医学与核医学专业2022级博士研究生，壮族，中共党员。获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级金奖、国际医学磁共振协会大会特优奖。聚焦精神疾病影像可视化难题，发表SCI期刊论文9篇，其中中科院Top期刊7篇、ESI高被引2篇。参加四川大学华西医院导医服务等志愿服务280小时。

熊 晴

西南大学教育学部课程与教学论专业2020级博士研究生，中共党员。获第九届高校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖。在《教育研究》等CSSCI期刊发表论文12篇。参与撰写的咨询报告被相关部门采纳3篇。主持重庆市研究生科研创新项目1项。

秦皓楠

西安电子科技大学通信工程学院信息与通信工程专业2020级博士研究生，中共党员。获评全国高校“百名研究生党员标兵”、“中国大学生自强之星”等。在IEEE TNNLS等期刊、会议发表论文6篇。获国家发明专利授权1项。参与我国首颗宇航级高速图像压缩芯片技术成果转化，项目入选中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”典型案例。

陈柯帆

长安大学公路学院桥梁与隧道工程专业2020级博士研究生，中共党员。连续2次获国家奖学金，获“中国大学生自强之星”奖学金、“芙蓉学子·自强不息”奖学金，获陕西省优秀共青团员称号。发表SCI及EI期刊论文9篇，获省级以上科研竞赛奖励18项。担任2023年高校党组织示范微党课主讲人。

李 波

西北工业大学航海学院兵器科学与技术专业2020级博士研究生，中共党员。曾3次获国家奖学金。获中国国际“互联网+”大学生创新大赛（2023）全国金奖。在SCI、EI期刊发表论文6篇。获国家发明专利授权6项。助力水下装备实现大海深、高航速、远航程技术跨越。组织开展国防科普等教育活动。

陈乐利

江苏大学材料学院材料科学与工程专业2021级博士研究生。获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第十一届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖、2022中国大学生机械工程创新创意大赛：材料热处理创新创业赛一等奖。围绕高端金属装备结构材料的热成型加工制备开展研究，发表SCI期刊论文22篇。

杨光绪

福建农林大学材料工程学院林业工程专业2020级博士研究生，土家族，中共党员。入围第十八届“大学生年度人物”，获第十三届梁希优秀学子奖。以第一作者在Nature等期刊上发表论文6篇，以共同第一作者在Chemical Engineering Journal等期刊上发表论文3篇，参与发表SCI期刊论文3篇。

梁晓媚

南方医科大学第二临床医学院妇产科学专业2021级博士研究生，中共党员。获2023年中国国际大学生创新大赛金奖、第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省金奖、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖及广东省金奖等。在Journal of Controlled Release等SCI期刊发表论文6篇。

金朝强

海南大学热带农林学院作物学专业2020级博士研究生。致力于水稻绿色、高产、优质、高效栽培等方面的研究，参与国家级科研项目4项。以第一作者在Energy等SCI期刊上发表论文10篇，其中中科院一区7篇、中科院二区3篇，1篇入选全球ESI高被引论文。

章誉兴

云南大学生命科学学院遗传学专业2022级博士研究生，中共预备党员。围绕哺乳动物的物种形成机制开展研究，以共同第一作者在Science期刊发表论文1篇，首次报道了哺乳动物中的杂交物种形成事件，在Science China Life Sciences期刊发表论文1篇，在中文核心期刊发表论文3篇。主持云南省教育厅科学研究基金项目1项。

戴艳会

南方科技大学工学院环境科学与工程学院地球物理专业2020级博士研究生，中共预备党员。荣获2022年“广东省大学生年度人物”提名奖、第21届中国水色遥感大会优秀报告奖。在Nature、Remote Sensing of Environment等期刊上围绕水环境遥感研究发表论文6篇。以共同第一作者排名第一身份在Nature封面发表有关海洋赤潮研究论文，助力我国海洋生态文明建设。

王月莹

北京化工大学文法学院公共管理专业2021级硕士研究生，蒙古族，中共党员。曾获评北京市“三好学生”、北京市优秀学生干部、北京市优秀毕业生。围绕基层治理开展学术研究，发表学术论文6篇，组队在全国四个省份的六个地区建设6个助农研学基站，通过线上直播、宣传，助力200余家农户持续增收。

廖智超

北京外国语大学高级翻译学院英语口译专业2021级硕士研究生，中共党员。获国家奖学金2次。以独立作者发表学术论文2篇。获全国口译大赛总冠军、国际同声传译邀请赛团体冠军、“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛总决赛金奖等四十余项竞赛奖励。志愿服务总时长约800小时，获北京冬奥会和冬残奥会优秀志愿者称号。

林宇鹏

北京语言大学外国语学部外国语言学及应用语言学专业2022级硕士研究生。积极投身技术赋能外语教育研究前沿，以第一作者在SSCI一区发表期刊论文1篇，在SCIE二区发表期刊论文1篇，在Scopus数据库检索的多个语言学、教育学期刊（2022年学科排名前30%）上发表论文3篇，参与System、Education and Information Technologies等国际期刊稿件评审。

张 一

中国石油大学（北京）新能源与材料学院化学工程与技术专业2021级硕士研究生，中共党员。获北京市“三好学生”，获第五届可再生能源比赛全国一等奖、挑战杯北京市一等奖和亚太建模一等奖。发表SCI期刊论文7篇。以第一或学生一作开发4项计算机软件著作权和1项专利。创立新型AI+沼气智能团队，开发厌氧消化大模型“CHATAD”。

鲍 璇

中国农业大学资源与环境学院资源利用与植物保护专业2022级硕士研究生。获“拼多多杯”第二届科技小院大赛决赛一等奖。长期驻扎云南古生村科技小院，组织绿色生产技术科普培训，受众3000余人次。组织乡村支教、乡村伴读等活动20余场。

肖杰文

北京林业大学环境科学与工程学院环境科学与工程专业2021级硕士研究生，白族。获国家奖学金2次。第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛二等奖、第七届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛二等奖。围绕环境交叉领域，发表SCI期刊论文14篇，其中以第一作者、共同第一作者在Angewandte Chemie、Environmental Science and Technology等SCI期刊发表论文6篇。

刘江彬

中国政法大学马克思主义学院国外马克思主义研究专业2022级硕士研究生，中共党员。获北京高校马克思主义理论专业研究生学术奖学金、全国马克思主义经济学青年论坛优秀成果等荣誉。围绕数字经济开展政治经济学研究，发表CSSCI等期刊文章4篇。志愿服务累计148个小时。

尚津锋

北京中医药大学中药学院中药学专业2022级硕士研究生，中共预备党员。热爱中医药，围绕脑缺血作用机制及药物干预、老中医经验传承开展研究，发表SCI期刊论文4篇、中文核心期刊论文13篇；参与国家级课题2项、校企合作课题4项；积极开展志愿服务，累计129小时。

金枭雨

北京理工大学材料学院材料科学与工程专业2021级硕士研究生，中共党员。获全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛三等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖等。服务国家“双碳”目标，专注高比能低成本长寿命储能电池研究，在Advanced Science等期刊发表论文2篇，获国家发明专利授权1项。积极参与北京冬奥会等志愿服务活动。

张承婉

华北电力大学新能源学院可再生能源与清洁能源专业2021级硕士研究生，中共党员。获中国工业互联网大赛国家二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京市一等奖等。研究海上风电机组支撑结构一体化结构优化设计及拓扑优化算法优化，发表SCI及EI期刊论文11篇，其中以第一作者发表论文5篇。

胡勉宁

中国人民公安大学网络空间安全执法技术专业2022级硕士研究生，中共党员。曾获国家奖学金3次，获“北京市优秀毕业生”称号。获SuperMap杯高校GIS大赛全国一等奖等。围绕网络安全研究，发表SCI期刊、CSSCI期刊、中文核心期刊等论文7篇，参与国家级科研项目2项，获软件著作权授权3项，开发4项研判系统。

姚 征

南开大学马克思主义学院中共党史专业2021级硕士研究生，中共党员，全国“青马工程”学员，曾任天津市学生联合会主席、南开大学学生会主席。曾获“天津市优秀学生干部”“天津市优秀共青团员”称号。获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等。发表论文2篇，参编著作1本，主持参与课题7项。

王佳洋

东北大学冶金学院动力工程及工程热物理专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获“沈阳市优秀研究生”称号。获冶金科技竞赛国家级一等奖、能源经济学术创意大赛国家级二等奖。围绕钢铁企业能源智能低碳管理开展研究，以第一作者发表SCI期刊一区论文2篇、二区论文1篇。

王昭洋

大连海事大学轮机工程学院轮机工程专业2021级硕士研究生，蒙古族，中共党员。曾获第21届微软“创新杯”全球总决赛亚洲区Earth组冠军、国际先进机器人及仿真技术大赛全国一等奖、中国机器人及人工智能大赛全国一等奖等10余项国家级创新竞赛奖项，以第一作者发表JCR一区论文2篇和EI会议论文1篇。

王婧仪

吉林大学经济学院金融学专业2022级硕士研究生，中共党员。曾获“吉林省优秀学生干部”称号，获首届吉林省研究生金融案例分析大赛一等奖，主持国家级“大学生创新创业训练计划”项目。围绕乡村全面振兴与农村金融开展研究，发表中文期刊论文5篇。连续5年深入开展各类实践，累计志愿服务时长1160小时。

杨小康

哈尔滨工程大学动力与能源工程学院轮机工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获“黑龙江省三好学生”称号，获中国研究生“双碳”创新与创意大赛三等奖。专注国防需求和学科前沿，在国内外学术会议发表论文2篇。曾服役于中国人民解放军海军，驻守某艰苦海岛一年，获各项荣誉3次。

段雪雯

同济大学医学院基础医学专业2021级硕士研究生。专注学科前沿，围绕心肌损伤后修复调控机制开展研究，以一作和共同一作在Biochemical Pharmacology、NPJ Regenerative medicine、Frontiers in cardiovascular medicine等期刊发表论文3篇。踊跃投身社会实践活动，参与陆家嘴雷锋驿站、社区健康义诊等志愿服务活动，服务覆盖近千人次。

宋 飞

华东理工大学机械与动力工程学院动力工程及工程热物理专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛国家三等奖。专注学科难题，围绕航空发动机叶片耐冲蚀开展研究，发表SCI期刊论文1篇，助力3家航空研究院所的航空发动机关重件表面强化技术研究。

李 萌

东华大学生物与医学工程学院生物化学与分子生物学专业2021级硕士研究生，中共党员。研究生期间曾获国家奖学金2次。致力于癌症免疫治疗相关研究，在Advanced Science、Nano Today、Materials Today Bio、WIREs Nanomedicine & Nanobiotechnology等期刊发表论文9篇。

邱向楠

南京大学建筑与城市规划学院建筑学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展全国一等奖、安徽省大学生环境设计大赛一等奖。围绕低碳建筑前沿技术、乡村全面振兴开展研究与实践，在Energy and Buildings发表论文1篇，在国际会议Building Simulation上发表论文1篇。

孙锦鑫

中国矿业大学力学与土木工程学院岩土工程专业2022级硕士研究生，中共党员。以第一作者在Computers and Geotechnics、International Journal of Geomechanics等期刊发表论文5篇，获国家发明专利授权1项、进入实质审查1项。积极响应国家可持续发展战略，围绕疏浚污泥加固理论开展研究，创新成果填补增压式真空预压地基固结理论空白，服务填海造陆工程设计。

张轶成

南京农业大学马克思主义学院马克思主义理论专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获国家奖学金2次，获评优秀义务兵、江苏省三好学生等。曾服役于武警北京总队。先后任研究生党支部组织委员、书记，所在党支部入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建。

田超群

南京理工大学设计艺术与传媒学院设计学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获江苏省优秀学生干部称号，获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项特等奖。围绕学科专业特色，将Z世代群体诉求与思政教育深度融合，产出10余套原创红色微剧本，开展活动1100余场，覆盖1.3万人次。

包睿成

中国科学技术大学化学与材料科学学院化学物理系物理化学专业2021级硕士研究生。曾获安徽省优秀毕业生称号。专注学科前沿，围绕非平衡统计物理的前沿理论开展研究，在Physical Review Research、Physical Review E等期刊发表论文4篇，在国际会议上作口头报告1次。

程凌洲

浙江大学马克思主义学院思想政治教育专业2022级硕士研究生，中共党员。曾获“挑战杯”竞赛“揭榜挂帅”专项赛特等奖等。在《青少年导刊》等期刊发表论文3篇。在南湖红船等地开展理论宣讲，微党课播放量超3.5万人次。带领团队在贵州等14个省份开展田野调研，撰写15万字报告，助力党的创新理论青年化阐释工作。

张凯婷

厦门大学环境与生态学院环境工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获奥加诺奖学金硕士研究生特别奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖等。聚焦新污染物治理开展研究，为高级氧化技术的发展添砖加瓦，以第一作者在Chemical Engineering Journal、Journal of Hazardous Materials等期刊发表论文4篇。热心公益，入学以来累计志愿服务时长达200小时。

袁 涛

华侨大学机电及自动化学院机械工程专业2021级硕士研究生。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖等。聚焦显微智能检测仪器及方法，以第一作者在IEEE Sensor Journal、IEEE Photonics Technology Letters等期刊发表论文6篇。获国家发明专利授权4项、国家实用新型专利授权4项。

韩晨玉

中国石油大学（华东）储运与建筑工程学院油气储运工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获山东省优秀学生干部称号、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国一等奖、中国研究生能源装备创新设计大赛全国二等奖等。以第一作者在International Journal of Hydrogen Energy等期刊发表论文4篇。获国家发明专利授权2项、国家实用新型专利授权3项。

万柳柳

武汉大学水利水电学院水文学及水资源专业2021级硕士研究生，中共党员。在Agricultural and Forest Meteorology上发表论文1篇，获国家实用新型专利授权2项、计算机软件著作权授权5项。任学院研究生党总支委员、党支部副书记，所在党支部入选全国高校“百个研究生样板党支部”。积极投身实践锻炼，撰写调研报告2篇。

吴汉辉

华中农业大学经济管理学院金融学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获国家奖学金、国家励志奖学金。围绕农村金融与保险开展研究，在《社会政策研究》等期刊发表论文3篇。积极投身志愿服务工作。

翁廷坤

湖南大学电气与信息工程学院电气工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获评湖南省优秀毕业生和暑期“三下乡”先进个人，获中国电工技术学会最佳论文奖、互联网+全国银奖。在IEEE Trans. Appl. Supercon等期刊上发表论文2篇、会议论文3篇。获国内外专利授权6项。

黄 谦

中山大学计算机学院计算机科学与技术专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获美国大学生数学建模竞赛一等奖，“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖。曾作为队长带领团队获得两届全国大学生机器人大赛冠军，研究成果获国际人工智能学术会议CICAI最佳演示作品亚军，获ASP-DAC特别设计奖和CCF集成电路设计与自动化学术会议最佳演示作品奖。

王怡焯

西南财经大学金融学院金融学2022级硕士研究生，中共预备党员。第31届世界大学生夏季运动会开幕式火炬手，国家二级健美操运动员，曾获2023年“四川省大学生年度人物”荣誉称号，获得全国大学生艺术展演活动一等奖，四川省运动舞蹈大赛冠军，被评为“四川省美姑县中学优秀支教老师”。

代鑫泓

电子科技大学通信抗干扰全国重点实验室信息与通信工程专业2021级硕士研究生，中共党员。被评为四川省优秀毕业生。曾获研究生数学建模竞赛“全国一等奖”。参与自然科学基金项目4项，在TWC等通信领域期刊发表论文3篇，致力于无人机通信领域能效资源分配等关键技术突破。

吕 赫

西南民族大学电子信息学院电子科学与技术专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获“兆易创新杯”第十七届中国研究生电子设计竞赛国家级三等奖、第八届中国国际大学生创新大赛校级金奖。以第一作者身份发表期刊论文2篇。获国家发明专利授权4项。

苏洪臣

重庆大学土木工程学院土木工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获省部级优秀学生干部、优秀毕业生等荣誉称号。曾获中国TRIZ杯大学生创新方法大赛一等奖等国家级竞赛奖项6项、省部级奖项13项。在Journal of Sound and Vibration等SCI期刊发表论文5篇。

高鑫羽

西安交通大学人居环境与建筑工程学院土木水利专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获中国青年碳中和创新创业大赛全国银奖、“西安交通大学优秀硕士研究生标兵”称号。发表CSSCI期刊论文10余篇，带领团队在陕西蓝田等地的多个典型村落开展调研，完成10余篇解决村镇能源利用规划等多项技术难题报告。

许兴时

西北农林科技大学机械与电子工程学院农业电气化与自动化专业2022级硕士研究生，中共党员。曾获校长奖学金、陕西省优秀学生干部荣誉称号。获中国研究生数学建模竞赛二等奖、中国研究生电子设计竞赛西北赛区一等奖。专注智慧畜牧研究，在Computers and Electronics in Agriculture等期刊发表论文3篇。

杨 雯

兰州大学生态学院生态学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获多项省部级奖学金，在Science of the Total Environment、Catena、Geoderma等生态学国际SCI期刊发表论文4篇。作为核心成员参加第二次青藏高原综合科考，带队完成高海拔地区10余处野外实验调查工作，为青藏高原生态环境保护提供多项咨询报告。

石建都

西北民族大学法学院法律（法学）专业2022级硕士研究生，中共党员。获“中国大学生自强之星标兵”奖学金、2022年度“甘肃省大学生自强之星”称号。作为核心成员参与2项科研课题，发表高水平学术会议论文3篇。多次参与乡村支教、抢险救灾等社会服务工作。

陈智睿

中国社会科学院大学新闻传播学院新闻学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾多次获国家奖学金，获评北京市优秀毕业生。围绕新媒体与智能传播开展研究，在Journal of Psychology in Africa等期刊发表论文10余篇，其中第一作者（含共同第一作者）4篇，积极参与ICA等国际学术会议。

田 翔

中国人民解放军空军军医大学军事生物医学工程学系生物医学工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获第六届全军军事建模竞赛特等奖等奖项。围绕多频电阻抗断层成像开展研究，以第一作者在IEEE JBHI等期刊发表论文2篇。积极参加国内外学术会议并作汇报。

贾崧淏

首都医科大学附属北京安贞医院外科学专业2021级硕士研究生，满族，中共党员。曾获北京市“三好学生”等荣誉称号。围绕急性主动脉夹层救治关键问题展开研究，以第一作者（含共一）在JAHA等期刊发表论文9篇。积极投身急救科普工作，累计志愿服务时长达1596小时。

顾天娇

天津中医药大学研究生院中医内科学专业2021级硕士研究生。曾获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖等奖项，获评中国大学生自强之星等荣誉称号。围绕中医药开展科创实践，获国家外观设计专利授权14项，开发中医药产品30余款。

李耀庭

河北医科大学第二医院外科学专业2021级专业学位硕士研究生，中共党员。曾获河北省三好学生等荣誉。专注学科前沿，对胆胰系统相关疾病开展深入研究，在Endoscopy等期刊发表论文10篇，其中第一作者（含共同第一作者）6篇，积极参加学术交流，投身临床工作，开展胆胰疾病诊治工作。

赵璐瑶

山西农业大学食品科学与工程学院食品科学与工程专业2021级硕士研究生，中共党员。专注学科前沿，围绕谷物中的杀虫剂和真菌毒素的前处理和检测开展研究，在Talanta、Food Control等期刊发表论文6篇，其中第一作者（含共同第一作者）4篇，积极参加学术交流，投身志愿服务。

张天祥

内蒙古工业大学数据科学与应用学院软件工程专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获中国研究生数学建模竞赛二等奖等奖项。专注学科前沿，围绕区块链和车联网技术开展研究，参与国家自然科学基金项目，在《计算机工程与应用》等期刊发表论文3篇。

赵 衡

渤海大学控制科学与工程学院检测技术与自动化装置专业2021级硕士研究生。专注学科前沿，围绕控制理论问题展开研究，以第一作者在IEEE Trans. Fuzzy Syst.等期刊上发表论文6篇。

栗玉朋

长春师范大学计算机科学与技术学院软件工程专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获中国虚拟现实大赛国家级一等奖等奖项。专注学科前沿，围绕群智能优化、图像分割和特征选择等领域展开研究，以第一作者在Computers in Biology and Medicine等期刊发表论文4篇。

赵梓旭

黑龙江大学哲学学院中国哲学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获评全国优秀共青团员等。在《中国社会科学报》等发表3篇论文，其中第一作者2篇。积极投身志愿服务活动，累计3400小时。作为负责人发起关爱乡村儿童公益项目并获中国青年志愿服务项目大赛金奖，担任黑龙江省青年讲师，观看人数达600万人次。

张 淼

上海中医药大学中药学院中药学专业2021级硕士研究生，共青团员。曾获上海市学生阳光体育大联赛一等奖等奖项。发表学术论文5篇，以第一作者发表Nature子刊论文1篇。积极投身志愿服务，弘扬志愿服务精神，展现中医学子的担当作为。

周星灿

浙江师范大学非洲研究院政治学专业2021级硕士研究生，中共党员。围绕中非关系、非洲发展问题等开展研究，发表学术论文26篇，撰写咨询报告15篇。深入非洲实地调研，参与两届中非智库论坛，为构建中非命运共同体贡献青春力量。

曹 凡

安徽医科大学第二临床医学院眼科学2021级硕士研究生，中共党员。曾获安徽省研究生创新之星等荣誉。以第一作者发表SCI期刊论文11篇。主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项、安徽省研究生学术创新项目1项。研究成果一项被Annals of the Rheumatic Diseases选为Lay Summary；一项被自身免疫性疾病研究领域期刊Autoimmunity Reviews选为Highlighted。

高东煜

景德镇陶瓷大学设计艺术学院艺术设计专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展一等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛一等奖、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛一等奖等全国赛事奖15项。在《陶瓷研究》等期刊发表论文2篇。获国家实用新型专利授权1项。

陈昊宇

青岛农业大学化学与药学院化学工程与技术专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、山东省“挑战杯”大学生创新创业竞赛银奖。发表SCI一区期刊论文5篇，以第二作者发表SCI一区和二区论文各1篇。获国家实用新型专利授权3项。

艾福轲

河南农业大学机电工程学院农业工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获评河南省研究生创新之星、获第三届“苏研杯”科技作品竞赛二等奖、日内瓦国际发明展银奖、国际会议优秀海报奖等荣誉。以第一作者、第二作者身份在Bioresourcetechnology、Energy等知名期刊发表论文4篇，获国家发明专利授权1项，参与撰写企业标准2项。

袁晓曼

三峡大学理学院数学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获“中国光谷·华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛二等奖、“中国电机工程学会杯”第十五届全国大学生电工数学建模竞赛一等奖、中国国际“互联网+”创新创业大赛湖北省复赛铜奖等奖项。发表SCI期刊论文3篇。

雷翔茗

湖南农业大学机电工程学院农业工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获全国大学生智能农业装备创新大赛特等奖，2次获中国农业机器人大赛一等奖，全国仿真创新应用大赛湖南省二等奖等奖项。发表SCI期刊论文3篇。参与研制的温室智能巡检机器人在浙江衢州耘仓农业基地投入实际生产使用。

谢沛羲

南宁师范大学地理科学与规划学院区域环境学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获评中国大学生自强之星、向上向善·广西青年榜样，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖等奖项。发表论文8篇，获国家发明专利授权1项。带领团队为上千户农户提供土壤污染修复方案及技术服务，治污面积5万余亩。

刘粤蛟

重庆科技大学石油与天然气工程学院地质工程专业2021级硕士研究生，苗族，中共党员。曾获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛重庆市金奖、国家级铜奖，全国大学生测井技能大赛国家级二等奖等奖项。发表SCI及EI期刊论文9篇，获国家发明专利授权10项、计算机软件著作权授权5项。积极投身志愿服务，服务时长超1000小时。

何 佳

四川农业大学管理学院农业经济管理专业2022级硕士研究生，中共党员。曾获国家奖学金、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。发表SCI及SSCI论文6篇，其中中科院一区论文4篇。曾入选研究生支教团在新疆和田支教一年。

赵 伟

贵州民族大学生态环境工程学院资源与环境专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获国家奖学金，中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省金奖，获评“贵州省最美大学生”“贵州省三好学生”。以第一作者发表SCI中科院一区论文2篇、二区论文1篇。参与国家自然科学基金、贵州省重点项目3项。

才旦曲措

西藏大学中华民族共同体研究院民族学专业2021级硕士研究生，藏族，中共预备党员。曾参与“中华民族交往、交流、交融”西藏卷·唐朝组史料汇编。发表学术期刊论文2篇，以求为铸牢中华民族共同体意识提供学术理论支撑。

南静静

西安工程大学纺织科学与工程学院纺织科学与工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖。以第一作者发表SCI期刊论文3篇，EI期刊论文1篇。研发水声隐身材料。乡村支教累计300小时。

仇栋栋

西北师范大学地理与环境科学学院自然地理学专业2021级硕士研究生。曾获国家奖学金，被评为甘肃省优秀社会实践队员，获甘肃省地理学会创新创业奖。发表SCI期刊论文3篇，揭示绿洲人工林土壤水分耗散运移规律和尾闾湖植物优势种水分利用策略对生态输水的响应机制。累计志愿服务时长192小时，完成9篇报告。

智绪璇

青海师范大学美术学院美术专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获国家奖学金，入选第六届青海省青年美术作品展、青海省第二届生肖文化元素作品展、第26届青海省青少年儿童及教师美术书法摄影作品大赛一等奖。围绕中国绘画发展开展研究，发表期刊论文2篇。

张 娣

宁夏大学葡萄酒与园艺学院农艺与种业专业2022级研究生，中共预备党员。曾获国家奖学金。科研能力突出，围绕葡萄酒瓶储过程中风味物质的演变进行了深入研究，以第一作者在国际知名期刊Molecules发表学术论文1篇。

唐新生

新疆大学化学学院高分子化学与物理2021级硕士研究生，蒙古族，中共党员。曾获新疆大学研究生“优秀学生干部”、新疆大学优秀学生志愿者等荣誉称号。发表SCI一区论文2篇；主持自治区研究生创新项目一项。

《 人民日报 》（ 2024年05月05日 06 版）

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