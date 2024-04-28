本报记者 黄 超 闫伊乔

中共一大会址，上海市的小学生在老师指挥下齐唱《没有共产党就没有新中国》。

陈亚东摄

华中农业大学化学学院党委副书记祝鑫在给学生讲课。

张 东摄

宁夏回族自治区固原市第二中学和弘文中学师生徒步前往彭阳县任山河烈士陵园，缅怀革命先烈。

陈佳文摄

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，本质是讲道理。思政课的价值引导，就是基于学生的群体特点和成长需求，坚持问题导向，把事实和道理一条条讲清楚，以达到应有的效果。

本期教育版，记者走进教学一线，了解思政课改革探索与实践。与此同时，邀请师生分享难忘的思政课，讲述领悟真理之甜的故事。

——编 者

青春是一场奔跑，应该在何处发力？

处于人生成长的拔节孕穗期，青年学生难免会产生困惑，需要世界观、人生观、价值观的打底塑形和引领应对。

如何答好青春之问，是教育一线长期思考的话题。

“思政40年·我眼中的思政课”“思政教育前沿问题研究”……近年来，各级各类学校组织教研活动，不断推进思政课改革创新。如今，共识更加深刻——

讲道理，是上好思政课的基本功。面对学生提出的“为什么”“怎么办”等问题，要把事实和道理一条条讲清楚，通过走近学生、讲透问题，答好青春之问。

找准问题讲

走近学生日常生活、真实感知

高超是北京师范大学“思想道德与法治”课的教师，面向大一授课。刚进大学的学生，价值观塑造尚未成形，情感心理还不成熟，往往面临成长的烦恼。

教学，就是不断解惑。在高超看来，如果没有准确把握学生面临的问题，就难以激发兴趣和思考，也谈不上引导。

如何找准问题？高超把目光投向学生的日常生活，亲近学生，真实感知。慢慢地，从组织到自发，她听到不少心里话：

“盲目刷分，能反映一个人的综合能力吗？也许是在‘表演努力’”；

“身边同学忙着考证考研，我有些迷茫，大学的学习生活应该怎样度过”；

“我想谈恋爱，可是不知道怎么照顾别人的情绪”……

研究学生，才能找到问题，把握思政课入脑入心的钥匙。在北师大，学生时常收到问卷，也可以在教学微信公众号留言。教师通过分析，了解学生思想动态，为课堂教学提供参考。

发现问题只是起点，找准问题还须科学研判。学生的问题，或源于理论与主观经验不匹配，或因为身处的现实环境各有不同，其紧要程度、涉及范围皆不一样。

“要从个性问题中寻找共性问题。有时候，从一个问题切入，把一个问题掰开揉碎讲透，能带动更多关联问题获得解决。”高超说。

比如，当代青年学生大多关注网络热搜。课堂上，一提到热门事件，“抬头率”明显提升。

一次，讲到培养法治思维，不少人主动提到某地正当防卫案。“当时，案件刚刚披露，学生关注度很高，观点也不尽相同。”高超没有急于下判断。

总结下来，问题集中在三方面：防卫正当和过当如何界定？如果遇到，怎样保护自己？有没有法律支持正当防卫？

把握要害问题，顺势抽丝剥茧。高超结合法律知识，课上初步解答，课后进一步请教法学专业的同事，并跟踪案件进展。

一周后的课堂上，她介绍了结案情况和专业人士分析，在不断启发中让学生水到渠成得出结论。

如今，高超的教案里，每个讨论点都有对应的例子和观点，引导学生触类旁通，“概念界定”“自我保护”“法律支持”等内容持续更新。

不怕学生问

面对提问甚至“为难”见问则喜

学起于思，思源于疑。上好思政课，不怕学生问问题，就怕学生不提问题。

西安交通大学“形势与政策”课上，教师燕连福发现，学生小张总坐在教室最后一排。燕连福邀请他往前排坐，小张回了一句：“老师，我只想做一个对社会既无害也无益的人，可不可以？”

课后，燕连福走到后排说：“也许你想‘躺平’，那是因为没有正确认识自己，要试着走出封闭的世界。”小张听后若有所思。

接下来的一节课上，幻灯片上列出一连串来自学生的问题：“我和家人过得好就行了”“追求个人的‘小确幸’，不应该吗”……小张抬起了头。

燕连福进一步解释：“人不是孤立的存在，按照马克思的观点，‘人的本质是一切社会关系的总和’。”

“那‘躺平’有什么不对？”小张不禁发问。

“我们有着几千年的文化传承，从古至今，每个人都是家庭和国家的一员。时代在进步，奋斗才能跟上火热的发展形势。”

思政课不能满堂灌。面对提问甚至“为难”，要练就见问则喜的本领。除了提升理论素养，底气更源于对学生发展的把握，以及深入细致的备课。

“学生的理论认识往往存在不足，但问题其实就几类，理想和现实、问题和主义、民族和世界……”对此，燕连福有着一套教学手段——

先让“发问者”自己分析，表达个人见解；再调动其他同学，让“旁观者”参与讨论；最后，综合学生反馈，以马克思主义的立场、观点和方法深入剖析。鼓励学生的同时，对错误看法及时批判，明确是非界限。

“亲自去看看”，是燕连福最常给出的答案。在西安交大，学生参与“微时政我来讲”“新时代成就我来讲”等活动，以讲促思，以思导学，在社会实践中强化理论认知，做到知行合一。

春风化雨，润物无声。如今，小张喜欢上了思政课，还加入学生“微宣讲团”。燕连福的课堂，少了一个“低头族”，多了一个“行动派”。

善于讲故事

用年轻的话语启发年轻的心

如何把抽象的内容讲给“数字一代”？在湖北省武汉市解放中学，思政课教师吴又存以“故事”作答，用年轻话语启发年轻的心，讲出思政课的感染力。

讲中国共产党的故事时，吟诵《七律·长征》，“地球的红飘带”在学生脑海里浮现；讲改革开放的故事时，结合小岗村实行的“大包干”，与学生合唱新编花鼓戏……音诗画结合，成为课堂标配。

“老师能说会唱，不时还能来段脱口秀。”有学生受吴又存影响，大学毕业后也成为思政课教师，继续“拜师学艺”，把这样的方法用在自己的课堂上。

大江南北，无处不讲台。红色场馆、绿水青山、城乡基层，吴又存带领学生走进社会，边讲边悟。从实践中来到实践中去，理论才有分量。

青春之问，还须青春作答。新时代青年正融入一次次火热的实践，写下担当——

宁夏，朦胧夜色中，固原市第二中学和弘文中学2000余名师生整齐列队，翻山越岭步行至烈士陵园。往返108里山路，这堂“行走的思政课”走了近30年。

河北，白洋淀泛起涟漪，河北大学的年轻人拍起思政微电影，让“小兵张嘎”探访家乡新貌……

青春有多奋斗，时代就有多壮丽。

当我们看到青春脉搏与国家发展同频共振，会由衷赞叹，青春之问找到了精彩答案。

“活泼有趣的课堂环节、精彩纷呈的小组辩论、自由探索的户外实践、丰富多元的动手体验，越来越多的创新形式，让思政课变得更亲切、更有趣。”

“还记得大学时的一堂思政课，老师带着我们走出教室，围坐在操场上，谈学习中的难点、讲生活中的困惑。蓝天白云、微风和煦，我感到放松愉悦，对人生的价值和未来的方向也有了更深的理解。”

“只有在心里种花，人生才不会荒芜。只有坚定理想信念，人生道路才能走得长远、走得稳当，思政课的意义正在于此。作为当代大学生，我们要把自己的人生目标与国家前途、民族命运、人民幸福联系在一起，让青春绽放绚丽的光华。”

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《 人民日报 》（ 2024年04月28日 05 版）

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(责编：赵欣悦、牛镛)