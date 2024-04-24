原标题：“书香青春 阅见未来”首都大学生系列读书活动启动 首批推荐书单揭晓

“读书不觉已春深，一寸光阴一寸金。”4月22日，由北京市委教育工委主办的“书香青春 阅见未来”首都大学生系列读书活动——“4·23”世界读书日特别活动在中央民族大学举行，来自首都多所高校的100余名师生代表现场聆听了一场精彩的“名家讲书”。

活动现场，中国科学院院士、我国著名太阳物理学家汪景琇，当代哲学家、作家周国平，帆书（原樊登读书）创始人樊登，作家阿乙，眼科医生陶勇等五位来自不同年代、不同行业却在各自领域成为佼佼者的专家学者，以视频的方式分别谈起自己大学时代的读书经历、阅读对于他们人生的重要引导作用，向大学生发起读书倡议。

欲求真理，必读经典；欲知大道，必先读史……虽然开卷有益，但面对浩瀚书海，应该优先阅读哪些书呢？为帮助大学生们增加阅读量、拓宽阅读面、及时了解最新的阅读作品，北京市委教育工委精心挑选书目，发布了“书香青春 阅见未来”首都大学生系列读书活动首期荐读书单，这份30本的书单包括经典文学、文学艺术、人文历史、社科经济、新知生活等不同领域的书籍。

北京市委教育工委副书记王达品提到，希望各高校高质量推进、高标准落实大学生读书项目，守正创新办好校园特色读书活动，并因校制宜、探索建立读书长效机制，将校园阅读与学科建设、人才培养、校园文化、“大思政课”建设等方面有机结合起来，利用读书日、读书节、读书会、校庆等重要节日和形式，有针对性地开展读书活动，不断优化内容供给，强化阅读指导，引导大学生养成良好的阅读习惯和培养高效的阅读能力，持续营造爱读书、读好书、善读书的书香校园氛围。

当天，北京大学历史学系教授、宋史专家赵冬梅以“阅读中的自我建设—— 以《宽容与执拗》为例”为主题，为100余名师生代表带来了一堂别开生面、引人深思的阅读分享，引导青年人通过阅读思考家与国、个人与时代、命定与选择、性格与命运。

据悉，5月至10月，该活动还将陆续走进6所北京高校，分别以自我成长、科普新知、社会建构等为主题，邀请文化名家进校园，与学生面对面共读书，活动旨在为高校大学生带去信息知识，提供思考方法，提升发现自我、感知世界的意识和能力。

来源：北京市委教育工委

(责编：郝孟佳、熊旭)