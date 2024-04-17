人民网北京4月17日电 （记者李昉）今年是总体国家安全观提出10周年。在第9个全民国家安全教育日期间，北京各高校通过成立专业研究机构、组建师生宣讲团、开展线上线下活动等形式，以实际行动落实国家安全宣教要求。

据了解，首都师范大学于4月13日成立了北京市总体国家安全观研究中心，该中心将成为研究总体国家安全观的重要基地，为首都的安全稳定提供理论支持和人才保障。同时，首都高校全民国家安全教育师生宣讲团也在国际关系学院正式揭牌成立，这支宣讲团将充分发挥高校师生的智慧和力量，面向更广泛的群体开展国家安全教育。

北京各高校还结合自身的学科特色和师生特点，开展了一系列寓教于乐的宣教活动。北京航空航天大学和中国石油大学（北京）创作了校园反间防谍剧本杀，让学生在游戏中学习国家安全知识；对外经济贸易大学举办了国家安全教育健康跑活动，通过趣味运动的形式提升学生们的国家安全意识。

此外，各校还注重宣教形式的创新，通过线上线下的方式开展宣传教育活动，让师生们在参与中深化对国家安全的认识。北京外国语大学、北京工业大学、北京工商大学等学校设立模拟灭火、消防安全逃生体验、VR交通虚拟体验等互动体验项目；北京林业大学、首都师范大学等学校开展消防自救、防暴处突等实操技能培训演练。各高校还积极与地方政府、公安机关等合作，共同打造宣教品牌，营造人人维护国家安全的良好氛围。

北京市教委相关负责人表示，未来，北京高校将继续深入贯彻总体国家安全观，不断创新宣教形式和内容，为维护国家安全贡献更多教育力量。

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