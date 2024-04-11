大会现场。西安交通大学供图

人民网北京4月11日电 （记者李依环）中国西部创新港首届关键“卡脖子”技术转化研讨会暨项目路演大会9日在西安交通大学举办，来自全国多所高校、科研院所、金融机构等单位的专家、学者、师生代表、行业代表等2000余人参会。

西安交通大学党委书记卢建军介绍了学校近年来在创新港深入推进教育、科技、人才一体化发展的实践。他表示，学校已发布《全球发展行动计划2030》，未来还将持续建设好“丝绸之路大学联盟”，拓展海外创新平台建设格局，打通国际国内创新链。希望以此次会议为契机，打通科技成果向新质生产力转化“最后一公里”，为谱写陕西新篇、争做西部示范注入强劲动能。

陕西省委科技工委委员、省科技厅副厅长冀峰表示，中国西部科技创新港作为服务陕西省发展的重要引擎，是推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的典型实践，是打造国家重要科研和文教中心、高新技术产业和制造业基地的硬核支撑。陕西省科技厅将继续坚定支持科技创新事业，以更加开放的态度、更加务实的作风，推动科技创新再上新台阶。

中国科学院院士、西安交通大学电信学部主任管晓宏表示，关键核心技术是国之重器，突破“卡脖子”关键核心技术，是发展新质生产力的关键。作为科技工作者，应该秉持严谨求实的科学家精神，坚持“四个面向”开展科学研究，加强产学研深度融合，深化校企合作，以解决企业市场需求作为突破“卡脖子”技术的检验标准，为国家培养高层次创新人才，为早日实现关键核心技术完全自主可控作出应有的贡献。

主题演讲环节，12位来自不同领域的资深专家围绕“探究关键‘卡脖子’技术转化路径及模式”“构建基于四链深度融合的产学研生态”“科技金融有效供给助力新质生产力发展”“关键‘卡脖子’技术赋能现代化产业体系建设”四个主题进行演讲。

据悉，本次大会由西安市科学技术局、陕西省归国华侨联合会指导，西安交通大学联合陕西省西咸新区开发建设管理委员会共同举办，设1个主会场，“半导体与集成电路”“人工智能与大数据”“精密仪器设备”“现代装备制造”“新材料”“生物医药与健康”“节能环保”“新能源”8个路演专场。

(责编：郝孟佳、熊旭)