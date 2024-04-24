原标题：北京市委教育工委组织推出“首都大学生系列读书实践活动”

在第29个世界读书日来临之际，由北京市委教育工委策划组织的“首都大学生系列读书实践活动”全面开启。

北京市委教育工委考虑时代发展特点，结合高校学生阅读痛点、困惑和需求，精心组织策划、发挥资源优势、创新方式方法，策划推出了一系列适合高校学生的读书实践活动，并指导带动全市高校结合自身特点开展相关活动，旨在引领广大青年学子进行有特色、有深度、有品质的阅读，持续营造出爱读书、读好书、善读书的书香校园氛围。

“在阅读中获取知识、启智增慧、涵养道德”，北京市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋表示，“希望‘首都大学生系列读书实践活动’打造的诸多品牌，能够让广大青年学子爱上阅读、学有所获，同时发挥好引领作用，带动各高校以阅读为抓手，促进全面提升育人水平，为北京全国文化中心建设、书香京城建设提供有力支持。”

搭建平台，激发阅读自驱力

引领青年学生爱读书、读好书、善读书是本次系列读书实践活动的重要目标之一。为此，北京市委教育工委统筹策划、搭建平台，千方百计将有特色、有深度、有品质的书籍作品送到同学面前。比如，邀请名家大咖荐书、导读，“名家谈北京”校园行、“名师名家面对面”等活动为大学生提供了与名师大家面对面交流读书心得的机会。考虑到同学分享阅读收获的需求，北京市委教育工委还联合多家媒体网站开设读书专栏，以遴选刊发优秀书评和读书心得等，帮助同学提升读书获得感、激发阅读自驱力。

各高校结合自身特点举办的荐书、交流活动同样精彩纷呈，如北京大学的“中国古典文学名著导读”系列讲座，北京科技大学的“当读书人成为时代顶流”青年对话活动等，更加丰富了此次系列读书实践活动的内容。

精心策划，释放阅读吸引力

怎样使同学自觉自愿地从短视频时代的海量资讯中抽离出来，到书籍阅读中寻求更多知识和快乐？“首都大学生系列读书实践活动”为同学打开了阅读的多种可能。

在骑行中读文化之美，观首都、逛书市，品味多彩文化。在古籍修复中学传承之道，体验非遗技艺，收获古籍鉴别与保护知识。在图书漂流中遇有趣灵魂，以书为媒寻找知音同好，实现知识共享。各高校的自发活动丰富多彩，如北京理工大学的“书香砥初心，阅读砺使命”读书月系列活动之图书漂流，中国农业大学的到五道口淘“乐”个书学院路街道世界读书日活动都是“图书漂流”类的代表活动。此外，各高校还结合自身特色，开展诵读、演讲、歌曲演唱、话剧展演、创意游园等活动，为同学开辟出一方方静心阅读的小天地，吸引大家参与其中，探索阅读乐趣。

整合资源，营造阅读感染力

除了“读书”，“实践”也是此次系列活动的关键词之一。北京市委教育工委充分发挥资源优势，创造机会让青年学生走出校园，在更宽广的环境中读有所得、学以致用。比如，带领同学走进北京出版集团、人民文学出版社等出版单位，走到三联韬奋书店、PAGEONE等实体书店，甚至来到北京大运河博物馆、北京城市图书馆等文化场所，同学可以化身“调研员”在走访中传播阅读理念，在实践中了解公共阅读服务体系、图书出版过程、文化发展历史，同时为促进全民阅读、书香京城建设和北京全国文化中心建设献计献策。中国地质大学（北京）也举办了相关活动，鼓励同学探寻各大图书馆、书店等，记录和展示动人阅读画面，倡导全民阅读。

北京市委教育工委副书记王达品介绍：“首都大学生系列读书实践活动将持续全年，计划共举办活动50场左右，辐射带动北京各高校开展读书相关活动120余场。”相关活动不仅是2024年“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划“书香行”的重要组成部分，而且被纳入了《2024年度书香京城建设暨第十四届书香中国·北京阅读季总体方案》。

(责编：郝孟佳、熊旭)