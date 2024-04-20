为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，弘扬教育家精神，推动全国职业院校教师创新团队建设，近日，教育部组织在常州机电职业技术学院举行第三批国家级职业教育教师创新团队（以下简称创新团队）专题研修活动。

2019年，教育部启动实施全国职业院校教师创新团队建设项目，聚焦战略重点产业领域和民生紧缺领域专业，分年度、分专业建设国家级创新团队。在推进前两批共364个团队建设的同时，2023年11月，教育部公布了第三批国家级创新团队，共有147个团队入选。在国家级创新团队的示范引领下，各地各校因地制宜做好省级、校级创新团队整体规划和建设布局，按计划、分步骤建成一批覆盖骨干专业（群）、引领教育教学模式改革创新、推进人才培养质量持续提升的创新团队网络。截至目前，全国已有20余个省份开展创新团队建设工作，省级创新团队数量从2022年的500余个上升到2023年的2000余个。创新团队的建设模式，为打造双师素质和双师结构俱优的“双师型”教师队伍，探索出了一条有益的建设路径，对推动职教教师队伍建设具有重要意义。

此次研修活动重点对第三批国家级创新团队建设工作进行了部署安排，针对团队建设的重点难点问题进行专题辅导和相关政策文件解读，对创新团队和共同体建设实践进行深入研讨，前两批国家级创新团队分享了建设经验及典型案例，组织参训团队前往常州科教城现场学习观摩。通过研修活动，进一步深化了立项建设单位对创新团队建设重要意义的理解把握，明确了创新团队的建设方向和重点任务，有力推动了创新团队的高起点建设和高标准实施。

教育部教师工作司、江苏省教育厅负责同志以及第三批国家级创新团队负责人和所在学校负责同志等300余人参加此次研修活动。

(责编：孙竞、李依环)