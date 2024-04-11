新华社北京4月11日电（记者王鹏、施雨岑）记者11日从教育部获悉，为全面加强义务教育招生入学管理工作，教育部决定组织开展义务教育阳光招生专项行动（2024），坚决整治“暗箱操作”“掐尖招生”等现象，严肃查处各类跟招生入学挂钩、关联的收费行为，健全公平入学长效机制。

据悉，关于开展义务教育阳光招生专项行动（2024）的通知于日前印发。通知要求各地教育行政部门要针对招生入学重点环节，对区域内义务教育学校开展全面排查，坚决纠正各类违规行为。重点包括：中小学是否将社会培训机构自行组织的各类文化课考试结果、培训证书以及学科竞赛成绩、考级证明等作为招生参考或依据；是否收取或变相收取与入学挂钩、关联的“捐资助学款”“共建费”等；是否以高额物质奖励、虚假宣传、口头承诺或签订录取承诺书等不正当手段招揽生源；是否自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类测试面试等；是否存在公办学校与民办学校混合招生、混合编班行为；中小学是否设立或变相设立重点班、快慢班，以此名义掐尖招生；民办义务教育学校是否违规跨区域招生，以借读、挂靠等名义变相违规招生并进行乱收费。

通知要求，各地教育行政部门要全面排查本地区已有义务教育招生入学政策措施内容，坚决纠正或废止不符合国家政策精神和要求的相关规定和做法。重点包括：学校的划片招生范围是否科学合理，新建学校招生范围和新建小区对口学校划分工作机制是否完善，是否制定明确的民转公学校划片招生政策或过渡期政策；省市两级教育行政部门、高校、科研机构附属义务教育学校是否全面纳入属地招生管理、实行统一招生政策等。

此外，根据通知要求，各地教育行政部门要主动加强信息公开，增加招生入学工作透明度；进一步优化登记入学、电脑派位工作，便捷招生入学流程，减轻群众负担。

根据通知，教育部成立由部内有关司局、地方教育行政部门人员、国家督学、基础教育教学指导委员会专家等组成的专项工作组，加强对各地招生入学工作全过程监管和工作指导。教育部也将适时开展专项行动调研和全国范围跨省交叉互检，通报违规行为和查处情况。

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