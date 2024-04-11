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重庆石柱土家族自治县三河小学持续开展校园足球活动

让孩子们充分享受运动乐趣

本报记者 刘新吾
2024年04月11日09:00 | 来源：人民网－人民日报
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驾车驶入武陵山深处，来到重庆石柱土家族自治县三河小学，孩子们的欢声笑语从不远处传来。循声望去，女足队员们正在绿茵场上挥洒汗水。

三河小学因校园足球闻名遐迩。2013年，学校组建了女子足球队，鼓励学生积极参与，让孩子们在足球运动中锻炼身体、锤炼意志。足球队还在各级比赛中取得好成绩，曾28次夺得市级以上比赛的奖杯。首批20名队员中有19人考上了大学，队员马庆林成为职业球员，效力于上海申花上体女足。“足球让我看到更广阔的世界。”通过体育单招考上宁夏大学的向宇馨说。

女足的成长离不开原校长孙晓鸣的不懈努力。2012年，孙晓鸣来到三河小学，开始筹备组建女足，“要让更多孩子通过足球享受运动乐趣、增强体质。”为什么发展足球？曾是体育老师的孙晓鸣有着自己的见解：篮球、排球对学生的身体条件有一定要求，足球运动相对更容易开展。

当时，学生马庆林跑步成绩突出，孙晓鸣推荐她到县女足集训，不久后她被重庆三十七中特招进校。“踢足球不仅能入选城里的球队，以后还有希望考进大学。”孙晓鸣鼓励小队员们。

2013年，三河小学女子足球队建起来了。队员们风雨无阻、坚持训练，没有专业教练，孙晓鸣就四处请人指导……一年后，学校申请到一块人造草坪球场，拥有了像样的足球场地，大家练得更起劲了。

2015年，三河小学女足夺得重庆市校园足球联赛总决赛冠军。学校的足球氛围更浓厚，队伍也壮大了，足球融入校园生活，学生们在绿茵场上充分享受运动乐趣。

“踢球的时候我非常开心。”四年级学生蔺文婧练习足球后，身体越来越壮实。更重要的是在团队活动中大家有了配合协作意识，即便输了球，小球员们也不会灰心，而是相互鼓励，倍加努力训练。

“快来踢球！”听到队友召唤，蔺文婧跑向球场，脸上洋溢着自信和快乐。

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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