郑立博

陈奕宁在表演中国剑舞。

受访者供图

在伦敦街头，有这样一位娇小女生跳起了中国舞，吸引路人纷纷驻足、围观——她穿着黑衣、手中拿剑或红扇，时而翩若惊鸿，时而婉若游龙，一招一式彰显着中国舞的魅力。

这个女孩叫陈奕宁，不久前毕业于英国罗汉普顿大学舞蹈专业。在她小时候时，父母想让她学习柳琴，但外向、活泼的陈奕宁并不喜欢静静的琴房。“那时我觉得学习舞蹈可以跟其它小朋友一起玩耍、互动，没想到一学就是10多年。”陈奕宁说。

在中国读本科期间，陈奕宁参加了很多舞蹈类的学术活动，和来自国外的舞蹈家有过交流。陈奕宁说：“我发现外国人对中国舞蹈文化中的‘扇’和‘剑’等元素十分感兴趣，我产生了出国留学的想法，想将中国舞蹈展示给更多人。”

经过申请、准备，陈奕宁来到了英国留学，她发现在国外学习比自己想象得更难。陈奕宁说：“西方舞蹈和中国舞蹈是两种体系，它们在概念、细节和表现形式上有较多差别。再者，英国上学时的课堂和我以前的学习课堂截然不同，老师看重学生的自主创新能力，这对我是一个很大的挑战。”

不过，困难并没有打倒陈奕宁，反而更加激发了她的斗志。她每天都把自己关在舞蹈室里练习，就连假期都很少外出，持续在专业上精进。

功夫不负有心人。陈奕宁的舞蹈水平迅速提升，她开始参加各种大型表演活动。

在2022年全英中国留学生春节联欢晚会上，陈奕宁表演了《敦煌·慈悲颂》舞蹈片段。在表演中，她将琵琶反背于颈后，踏足而舞，把“反弹琵琶”与舞蹈动作结合起来。表演结束后，现场掌声久久不停。

忙碌的学习生活之余，陈奕宁没有忘记想让更多人欣赏中国舞蹈的初心。她开始尝试在伦敦的大本钟、塔桥、特拉法加广场等地标建筑前展示中国舞蹈。她的动作干净利落、优雅大气，在舞蹈中还加入扇子、剑、汉服等特色中国元素，在伦敦街头刮起了一股“中国风”。

陈奕宁的每次演出都能引来许多路人驻足观看，人群中不时传出喝彩声和鼓掌声。很多人对她手中的中国舞道具表现出兴趣，还有小孩子上前询问舞蹈的名字等。陈奕宁向他们讲解中国古典舞及背后的文化。还有的人想尝试学几个舞蹈动作，陈奕宁便会手把手地教对方。“中国舞这么有魅力，为什么不让更多人看到呢？虽然街头表演要面临不少困难，但是我相信这些都是值得的。”陈奕宁说。

不久前，陈奕宁在英国伦敦大学金史密斯舞蹈与表演孔子学院任教，主要教授剑舞、徒手身韵及长绸舞课程。她的授课方式线上、线下相结合，学生来自世界各地，如英国、澳大利亚、罗马尼亚等。

陈奕宁说：“舞蹈学习不是一个简单的过程，特别是对于线上学生。不过，我常被学生的认真所打动，他们有人下课后向我发邮件询问动作细节，有人多次拍视频让我指导。这让我感到教授中国舞蹈是有意义的，也激励我在这条路上不断前行。”

(责编：李依环、郝孟佳)