人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

在伦敦街头表演中国舞（留学记）

郑立博
2024年04月11日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

陈奕宁在表演中国剑舞。
受访者供图

在伦敦街头，有这样一位娇小女生跳起了中国舞，吸引路人纷纷驻足、围观——她穿着黑衣、手中拿剑或红扇，时而翩若惊鸿，时而婉若游龙，一招一式彰显着中国舞的魅力。

这个女孩叫陈奕宁，不久前毕业于英国罗汉普顿大学舞蹈专业。在她小时候时，父母想让她学习柳琴，但外向、活泼的陈奕宁并不喜欢静静的琴房。“那时我觉得学习舞蹈可以跟其它小朋友一起玩耍、互动，没想到一学就是10多年。”陈奕宁说。

在中国读本科期间，陈奕宁参加了很多舞蹈类的学术活动，和来自国外的舞蹈家有过交流。陈奕宁说：“我发现外国人对中国舞蹈文化中的‘扇’和‘剑’等元素十分感兴趣，我产生了出国留学的想法，想将中国舞蹈展示给更多人。”

经过申请、准备，陈奕宁来到了英国留学，她发现在国外学习比自己想象得更难。陈奕宁说：“西方舞蹈和中国舞蹈是两种体系，它们在概念、细节和表现形式上有较多差别。再者，英国上学时的课堂和我以前的学习课堂截然不同，老师看重学生的自主创新能力，这对我是一个很大的挑战。”

不过，困难并没有打倒陈奕宁，反而更加激发了她的斗志。她每天都把自己关在舞蹈室里练习，就连假期都很少外出，持续在专业上精进。

功夫不负有心人。陈奕宁的舞蹈水平迅速提升，她开始参加各种大型表演活动。

在2022年全英中国留学生春节联欢晚会上，陈奕宁表演了《敦煌·慈悲颂》舞蹈片段。在表演中，她将琵琶反背于颈后，踏足而舞，把“反弹琵琶”与舞蹈动作结合起来。表演结束后，现场掌声久久不停。

忙碌的学习生活之余，陈奕宁没有忘记想让更多人欣赏中国舞蹈的初心。她开始尝试在伦敦的大本钟、塔桥、特拉法加广场等地标建筑前展示中国舞蹈。她的动作干净利落、优雅大气，在舞蹈中还加入扇子、剑、汉服等特色中国元素，在伦敦街头刮起了一股“中国风”。

陈奕宁的每次演出都能引来许多路人驻足观看，人群中不时传出喝彩声和鼓掌声。很多人对她手中的中国舞道具表现出兴趣，还有小孩子上前询问舞蹈的名字等。陈奕宁向他们讲解中国古典舞及背后的文化。还有的人想尝试学几个舞蹈动作，陈奕宁便会手把手地教对方。“中国舞这么有魅力，为什么不让更多人看到呢？虽然街头表演要面临不少困难，但是我相信这些都是值得的。”陈奕宁说。

不久前，陈奕宁在英国伦敦大学金史密斯舞蹈与表演孔子学院任教，主要教授剑舞、徒手身韵及长绸舞课程。她的授课方式线上、线下相结合，学生来自世界各地，如英国、澳大利亚、罗马尼亚等。

陈奕宁说：“舞蹈学习不是一个简单的过程，特别是对于线上学生。不过，我常被学生的认真所打动，他们有人下课后向我发邮件询问动作细节，有人多次拍视频让我指导。这让我感到教授中国舞蹈是有意义的，也激励我在这条路上不断前行。”

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部