人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国驻慕尼黑总领馆提醒留学生

提高警惕 谨防电信诈骗（留学安全·牢记于心）

2024年04月11日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

本报电  （张舟）据中国驻慕尼黑总领馆消息，近期，中国驻慕尼黑总领馆领区发生多起针对中国公民的诈骗案件。驻慕尼黑总领馆提醒在德中国公民擦亮双眼、提高警惕，树立防诈意识，谨防电信诈骗。

案例1：当事人在某社交平台中看到一人提供“优惠换汇”服务，添加其微信并先后向其转账人民币逾万元。对方先是以“账户钱不够”为由拖延，随后将其删除拉黑，当事人方才醒悟遭遇诈骗。

提示：私下换汇是违法行为。在德中国公民应通过银行等正规渠道换汇，切勿贪图小利，轻信各类“优惠换汇”信息。

案例2：当事人接到自称“某市公安局”的来电，对方称当事人身份被他人冒用，涉嫌参与赌博，要求当事人配合调查、提供个人信息。当事人按要求添加了“办案账户”，向其转账超20万欧元“保证金”，后意识到被骗。

提示：国家公检法等机关有严格的办案程序，执法人员不会通过电话通报案情，不会通过社交软件办案，更不会要求当事人缴纳“罚款”“保释金”等费用。凡是自称“公检法”并索要钱财的，都是电信诈骗。

在德留学生和中国公民请牢记“五不”：

不要转账汇款。不法分子冒充的身份包括但不限于公检法、驻外使领馆、海关、快递公司等。不论“马甲”如何装、“剧本”如何演，凡是巧立名目要求当事人转账的，均为电信诈骗。如接到此类疑似诈骗电话，请不予置理并立即挂断，切勿按电话要求转账汇款。

不要泄露隐私。不要向任何可疑人员或来电透露个人姓名、出生日期、护照号码、银行卡号等敏感信息。网络交友请务必擦亮双眼，谨慎添加陌生人联系方式，不要将个人家庭、生活细节告诉陌生人，以免被人利用。

不要贪小便宜。天上不会掉馅饼，“馅饼”多为“陷阱”。警惕各类打着“内幕消息”“高额回报”旗号的私下换汇、投资理财、优惠购物、刷单赚钱信息，切勿因一时贪图便宜而因小失大。

不要与外界切断联系。部分不法分子惯以“安全”“保密”为由诱使受害者断绝一切对外联系，从而实现控制和摆布受害者的目的。在外生活和留学期间，请与家人、亲友保持通讯畅通，时常“报平安”，切勿听信诈骗而主动“失联”。

不要惊慌。如不幸遭遇诈骗，应保持沉着冷静，妥善保存证据并及时向当地警方报案，同时向国内公安机关报警。如发觉个人信息泄露，请立即告知亲友，以防不法分子利用相关信息进行诈骗。必要时，可拨打总领馆领保电话求助。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部