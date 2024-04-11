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鱼油不饱和脂肪酸新活性揭示

2024年04月11日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：鱼油不饱和脂肪酸新活性揭示

记者4月9日从安徽大学获悉，该校张忠平、张瑞龙团队以荧光寿命成像方法，揭示了不饱和脂肪酸Omega-3在细胞脂肪代谢和巨噬细胞泡沫化过程中的新活性。相关研究成果近日发表于国际期刊《美国科学院院刊》。

脂肪代谢异常是肥胖、动脉粥样硬化、心血管疾病和高血脂等的诱因。鱼油是目前被广泛使用的保健品，其富含的两种Omega-3多不饱和脂肪酸DHA和EPA，被认为是预防动脉粥样硬化和心血管疾病的关键有效成分。

动物实验已经证实，Omega-3能有效降低血液中甘油三酯水平，但DHA和EPA调节细胞内脂解的分子机制，及其缓解动脉粥样硬化的细胞生物学过程尚不清楚。这一认知缺失，使得人们对鱼油配方改进一直缺乏有力的分子细胞生物学依据。其中，关键难题是缺乏实时测量细胞内脂肪代谢及其相关细胞器动力学手段。

针对脂肪代谢及其相关动脉粥样硬化过程，研究团队开发了一种激发态质子转移（ESPT）型荧光寿命探针以及影像测量方法。在正常生理状态下，ESPT探针与脂肪酸分子无明显相互作用；在激发态下，ESPT探针才可夺取脂肪酸质子产生寿命变化。这样不仅实现快速可逆响应，而且不影响脂肪酸代谢和转运等生理过程，为研究活细胞脂肪代谢提供了新手段。

通过上述细胞脂肪代谢定量化测量方法，研究人员对吞噬低密度脂蛋白的巨噬细胞进行了研究。结果发现，DHA可以降低约50%细胞内脂肪，可明显抑制巨噬细胞分化为泡沫细胞，进而起到预防血管斑块形成的作用。而鱼油中另外一种重要成分EPA充当了脂质代谢“缓冲剂”，抵消了DHA的降脂作用，维持脂肪水平相对稳定。研究人员认为，这些发现为未来优化鱼油配方、提升预防动脉粥样硬化效果提供了前瞻性指引。

（记者吴长锋）

(责编：郝孟佳、李昉)

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