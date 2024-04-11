原标题：搭建民族团结“连心桥”

不久前，好消息传来——在2023年度中国高等教育学生信息网“阳光高考”信息平台开展的“辽宁省高校满意度”排名评选中，大连民族大学以总分13.5的成绩位居全省高校第一名。此项活动是由本校学生实名对自己学校进行评价，也被称为高校界的“大众点评”。

大连民族大学为何如此受学生喜爱？这缘于该校多年来坚持扎实推进和积极完善“三全育人”工作体系，传承和发扬“爱生如子”的民大文化，坚持走进学生内心世界，潜心育人。

“从一个普通话的学习者变成普通话的推广者，能用在学校学到的知识回馈家乡，我很自豪。我要更加努力地让普通话传遍每个村庄，每座大山，每片草原。”这是在大连民族大学2023年铸牢中华民族共同体意识教育月闭幕式上，文法学院汉语国际教育专业的张劲松发自内心的感言。铸牢中华民族共同体意识教育月是该校的品牌活动，如今已举办了十一届。“各民族学子看大连”、“一帮一”互助学习小组评比等一批富有教育意义和时代特色的精品活动，吸引全校师生在参与、互动、体验中深入交往交流交融，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识工作走深走实。

大连民族大学2022届毕业生苏补呷在校期间曾获得学校“民族团结进步先进个人”称号。工作后，他主动申请到平均海拔在3000米以上的甘青隧道项目工作。在大连民族大学，有很多像苏补呷一样的毕业生，他们选择服务基层、扎根一线，用行动浇灌民族团结的花朵，用真情诠释奉献与关爱，书写了青春与责任的壮丽篇章。

除此之外，大连民族大学一直将家访作为大学生思想政治教育的重要方式，持续推动家庭、学校、社会形成育人合力。由校领导带队，班导师、辅导员及专业教师组成家访队伍，利用寒暑假实地走访学生家庭。老师们的足迹遍布大江南北，真正做到了深入千家万户，用家访的方式打开“走进学生内心世界”的“心门”，开辟出家校育人新渠道，搭建起民族团结“连心桥”。

“大连民族大学将始终坚持社会主义办学方向，加强党的全面领导，切实把铸牢中华民族共同体意识作为学校各项工作的主线，落实立德树人根本任务，承担起为党育人、为国育才的时代使命，努力培养更多具有民族团结基因和中华民族共同体意识的优秀人才。”大连民族大学党委书记赵铸说。

（记者 吴琳 通讯员 李德万）

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