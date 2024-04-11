原标题：终身教育供需两端的“双向奔赴”

4月2日晚7点，安徽省合肥市包河区悦书房空间3楼，合肥夜校“治愈心理学”课程开讲。“人的消极情绪往往是由于正当心理需求没有被合理表达而产生的，我们要用哲学式思维来看待自己和别人的关系。”讲台上，来自精神专科医院的“90后”心理咨询师彭昱茵与同学们交流互动。而在前一天晚上，彭昱茵则是坐在讲台下的学生。

白天上班，晚上学习，在学习也在社交，是老师也是学生——彭昱茵很喜欢这种夜校生活。“不论是讲课还是听课，夜校让我获得了认同，缓解了工作疲劳。”彭昱茵说。

据相关报道，自2023年以来，网络平台上关于“夜校”的搜索量同比增长了980%，相关跟帖评价数同比增加226%——夜校受到青年群体追捧。

“夜校是成年人的‘少年宫’，青年版的‘老年大学’。”2023年11月，“90后”周经纬在包河区一家停用的咖啡厅里创办了合肥夜校。

“作为科创之城，合肥吸引了越来越多‘新合肥青年’前来工作、生活。如何满足他们的业余文化生活需求是我的关注重点。”周经纬介绍，在参加夜校课程的成员中，25至40岁的职场人占七八成，而且周中课程比周末课程有着更高的参与度。

从庐剧、中医，到咖啡、瑜伽，再到急救、法律、心理学……记者注意到，按照不同主题开设的单次课程成了合肥夜校的“爆款”产品，学员们可以根据兴趣爱好，选择不同课程进行体验学习。

“一杯奶茶钱，学习一整晚。”周经纬说，夜校的低成本运营离不开合肥各级团组织的指导与支持。在合肥，少年宫、悦书房、科创驿站等公共空间向夜校开放了夜间活动场地。

“不同于以前国家开办的夜校，在当今学历教育普及的环境下，夜校的性质、定位与组织形态都发生了很大变化。”安徽大学社会与政治学院教授徐华认为，互联网时代，青年获得信息的渠道日益多样，而夜校生活则成为青年从职场向生活角色转化的过渡地带，旨在形成“趣缘性”社交圈，以平衡职场压力与生活乏味。

作为具有丰富社会培训与学历教育经验的公办院校，今年3月起，合肥开放大学也加入了创办夜校的行列，首批开设“庐州插花”与“短视频制作”课程。该校老年教育学院副院长陈瑶认为，公立办学机构在统筹、筛选优质师资力量方面更有优势，有助于提供优质夜校课程。“青年夜校作为一个新生事物，不再以提供技能型、学历型培训为主要目的，而是要提升学员的文化兴趣，满足学员通过参与课程愉悦自我的精神需求。”

“青年夜校是终身教育供需两端‘双向奔赴’的结果。”陈瑶说，“不论社会力量还是公办机构，创办夜校的共同目标都是将优质公共文化产品下沉一线，惠及广大在职青年。”

（记者 马荣瑞）

(责编：李昉、李依环)