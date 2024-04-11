原标题：浅层地热远传系统在内蒙古上线

记者10日从内蒙古科技厅获悉，由北京大学鄂尔多斯能源研究院实施的内蒙古科技重大专项“风—光—储—冷—热—电零碳机场构建关键技术研发及应用”项目取得重要进展，其面向节能减碳方向研发的加装新型蓄散结合式浅层地源综合试验测试平台远传系统，正式上线试运行。

据介绍，该系统运用“分散控制，集中管理”的分散控制系统技术，深入探索地热资源在试验过程中的蓄热温度、压力、流量等关键参数的变化。同时，系统还具备异常数据记录和报警功能，助力科研人员实施更精细化的管控，确保试验过程的安全稳定。

北京大学鄂尔多斯能源研究院节能减碳团队首席科学家、项目负责人张信荣教授介绍，该套系统通过各控制器之间的网络连接，实现了高效的数据交换，精细掌控着浅层地热的各个实验点，可将实时数据以清晰直观的方式呈现在科研人员面前，为他们提供了便捷、直观的数据观测途径。

记者了解到，张信荣研究团队针对鄂尔多斯能源产业碳排放量大、能耗高、冷热分离等现状，以天然工质二氧化碳资源利用为核心，提出高效、低碳、环保的二氧化碳制冷—制热—发电—储能四位一体综合利用技术。

此外，该项目还涵盖了多个层面的研究，包括零碳排放约束下的区域风、光、储、冷、热、电协同规划技术，浅层地热二氧化碳大温差蓄散结合式开发与应用，二氧化碳冷热一体化综合应用优化等。其中，新型蓄散结合式浅层地源综合试验测试平台的构建，将为开启地热资源的系列工程提供关键技术支撑。

（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李昉)