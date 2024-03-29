原标题：内蒙古霍林郭勒市：校企合作助推产业升级

近日，在内蒙古霍林郭勒市公共实训中心，一场高职单独招生考试正在紧张进行。来自内蒙古机电职业技术学院的工作人员逐一对考生进行综合素质测试。学生们认真作答，考试现场秩序井然。

考生李赫说：“招生报名开始前，我认真了解了招考相关事宜。内蒙古机电职业技术学院机电、电气等相关专业与本地知名企业深度合作，被招录后不仅能学到技术，就业也有保障。”

产业发展人才为首、技术为要，职业教育是产业转型升级的“推进器”。近年来，霍林郭勒市深化现代职业教育体系建设改革，坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作，为产业发展提供人才培养、科技服务、技能培训、创业孵化等支持，持续推动本地产业发展提质升级。

为高质量服务本地企业发展，霍林郭勒市政府依托公共实训中心，积极参与由内蒙古机电职业技术学院牵头，杭州电子科技大学、内蒙古工业大学协同建设的现代能源电力行业产教融合共同体。相关院校在人才培养、职工培训、技术服务等领域广泛开展合作，以“订单式”培养方式，深化“校入企，企入校”的产教融合人才培养模式，持续加强产业工人队伍建设，驱动产业技术升级。

“与市政府签署校地合作协议以来，每年内蒙古机电职业技术学院都会来到霍林郭勒市进行招生和人才培养。我们与本地知名企业联合建设‘双师型’教师培养培训基地和企业职工培训基地，由企业技术精英和学校教师组成教学团队，工学交替培养人才。我们有计划地组织学生到企业实习锻炼，全方位实现‘招生即招工、入校即入企’的培养目标。”内蒙古机电职业技术学院校企合作与就业处处长杨向东说。

此外，为全力实现科研力量直通生产一线、人才培养直通产业前沿，霍林郭勒市公共实训中心组织自动化、电气、机械相关专业教师建立技术服务团队，陆续开展电解铝结包处理自动打壳智能控制系统等3个应用课题。这不仅为当地文旅铝工艺品制作加工提供了强大的技术支持，更在生产应用中为相关企业节约了500余万元生产成本。

霍林郭勒市公共实训中心副主任、职业技术学校校长李华告诉记者：“下一步，我们将统筹职业技术学校、技工学校资源，优化专业设置，联合企业共同培养专业技能人才，壮大产业工人队伍，全力搭建中高职贯通的人才培养‘立交桥’。”（记者 张景阳 通讯员 郎静波）

(责编：李昉、李依环)