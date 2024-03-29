张亚恒

来自俄罗斯的雷特姆参加“第三届儒家经典跨语言诵读大会”时录制的视频截图。

受访者供图

“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回……”在“黄河湾”国际青年汉语大赛的决赛现场，来自俄罗斯的雷特姆身着中式长袍，将他眼中的黄河娓娓道来。

夙愿

雷特姆在西西伯利亚平原中部生活了近20年，“到中国看看”是他一直以来的愿望。在到中国前，他知道黄河是中国的母亲河，也学过很多关于黄河的诗歌，如李白的“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回”，王之涣的“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”，也听过《保卫黄河》这首歌。每每听到，他的眼前会浮现出一条奔腾的大河。

“我常在书上、电影里看到有关中国的内容。我知道山东是孔子的故乡，黄河流经齐鲁大地最终入海，便想看看黄河，走走孔子走过的路。”雷特姆被中国文化吸引，决定到山东留学，最终选择在烟台大学攻读本科学位，专业为汉语言文学。

良师

入学之前，雷特姆略懂中文，但学习更深入的语言知识给他带来了不小的挑战。除了自己摸索，老师和同学也给他提供了不少帮助。其中，对他影响最深的是李平老师。“李老师是良师也是益友，我常与他交流教育相关的话题。他不仅是我在学习中的指导者，还常鼓励我参加一些中文演讲比赛或诵读大赛。我最近参加了‘第三届儒家经典跨语言诵读大会’，李老师帮我选诵读作品并对我参赛的各个环节进行指导。诵读作品选的是《论语》《大学》《礼记》中的经典名句。在备赛过程中，我进一步了解了中国传统文化，也从这些经典作品中学到了为人处世的道理。”

去年9月，雷特姆继续留在烟大，攻读新闻传播学方向的硕士。关于为什么学新闻，他说：“新闻系的老师讲过儒家思想和新闻传播的关系，我觉得很有意思。”他希望自己将来能在中俄两国的文化交流方面有所贡献。

创业

在刚过去不久的除夕夜，山东蓬莱一座农家小院的厨房里，雷特姆坐着小板凳、撸着袖子，在小方桌上，一手拿着印着“福”字的面皮，一手捏着褶子。在中国留学几年，他已是一位“洋女婿”。“每年，我都期待着回爱人家过年。此前，我体验了剪纸、写福字、听民乐等民俗。今年，我学了包鲅鱼饺子。”雷特姆说。

让雷特姆更为自豪的是，他开始从事中文教学方面的工作。进入中文教学领域，源于一个偶然的机会。雷特姆的妻子在一家在线教育机构教中文，授课对象是对中华文化和中文有兴趣的俄罗斯学生。没想到该机构也邀请他授课，雷特姆便在那里工作了半年。在教学过程中，夫妇俩对国际中文教育有了新的理解，萌生了自己开办在线中文学习机构的想法。“目前已经有了实质性的进展，完成了课程框架的设计，正在开发互动式学习功能，包括视频课程、在线练习和虚拟语言实践环境等。”雷特姆说，“促进文化交流是我一直想从事的工作。”

(责编：李依环、李昉)