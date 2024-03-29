甄 文

“熊猫叨叨”团队在上海崇明区感受新农村生活。

“熊猫叨叨”团队参加同济大学国际文化交流学院的“汉语角”活动。

“熊猫叨叨”团队走访中国共产党第一次全国代表大会会址时留影。

“熊猫叨叨”团队体验紫砂壶制作。

同济大学有个特别的团队——熊猫叨叨（Panda Talk），主要由该校国际文化交流学院的来华留学生组成。他们来自世界各地，对中国充满好奇，对未来满怀憧憬，向世界讲述自己眼中的中国，还制作介绍中国的短视频，和亲人朋友分享真实而生动的中国故事。

实地感受中国文化

为了让更多人感受中国文化的独特魅力，“熊猫叨叨”团队成员采用的是线下实践与线上传播相结合的方式。在线下，他们的足迹遍布北京、西安、南京、苏州、杭州等30座城市。

“每一次实地踏访不仅能让我欣赏到不同的地理景观，还能更深入地了解中国传统习俗。”回顾走访经历，来自法国的安蕊十分珍惜实践机会。“令我印象深刻的是，我们去山西长治和大同体验中国文化，领略山西古建的魅力。为了确保活动顺利进行、有收获，我们提前一个月就开始策划。”安蕊说。

团队也常举办“中国民俗体验”活动，包括写春联、包饺子、划龙舟等，组织来华留学生深入了解中国社区生活，感受中国传统文化的魅力、中国民俗的独特以及中国历史的悠久。

今年年初，同济大学国际文化交流学院老师张林华带着来自俄罗斯的安通、来自美国的婕丝玫、来自巴拿马的邱卓婷等留学生到湖南省张家界市桑植县刘家坪白族乡“沉浸式”体验桑植民歌、白族仗鼓舞等特色民俗文化。如今回忆起来，婕丝玫仍很兴奋：“桑植很漂亮，我们唱歌跳舞、打糍粑，通过这次的文化交流活动，我们了解了桑植的民俗文化，我自己也受益匪浅，很开心。”

近两年，“熊猫叨叨”团队也开始致力于探究中国快速发展的制度根源，走访了中国共产党第一次全国代表大会会址、四行仓库以及井冈山、延安等革命圣地，深入了解历史背后的故事。

“在实践活动中，各类实地探访和亲身体验给团队成员留下了深刻的印象，他们也希望向世界介绍中华文化。”国际文化交流学院的辅导员李钰倩说，“学生们还从个人视角出发，结合亲身经历，书写属于自己的‘中国故事’，这些故事发表于各类报纸和网络平台，分享给更多的读者。此外，《来华留学生视野中的‘一带一路’倡议》和《国际学生讲中国故事》系列丛书等已出版。”

海外粉丝来自五大洲

“‘熊猫叨叨’团队成员来自世界各地，他们以美食、语言、文化、历史、生活、学习、旅游等为内容，制作了许多短视频，多角度和多层次地讲述当代中国故事。”国际文化交流学院副院长宗骞如是评价。

团队一直以来都十分关注热点话题，最近他们的视频主题聚焦于“人工智能+”“新能源汽车”“乡村振兴”等，收集了不少相关素材。

来自柬埔寨的林雪仙在参观北京新能源汽车股份有限公司（下称北汽新能源）时，通过与员工的交流和观察生产环境，对北汽新能源的发展方向和技术创新有了更深入的认识。她说：“我觉得这是一个难得的机会，也是一段非常宝贵的经历。在团队实践过程中，我不仅能发挥自己的能力，还能将我了解的内容分享给更多人，让大家了解全面、真实、立体的中国。”

“熊猫叨叨看中国，千山万水情远扬。”在去年的“感知中国”十周年特别活动上，来自多哥的天赐、来自孟加拉国的陈超、来自白俄罗斯的金花以及安蕊等4名同学通过表演分享了他们走访中国历史名城、参观上海张江人工智能岛的故事。

通过分享上海张江人工智能岛的体验视频，他们向观众传递所感知到的勇于创新、科技飞速发展的中国。陈超说：“我们团队在张江人工智能岛见到了许多高科技产品，比如写书法的无人机、会跳舞的机器狗以及可以和人进行互动的机器人等。我相信科技可以改变世界，未来我也希望能学习相关的专业。”

在刚开始制作短视频时，团队面临不少挑战。天赐回忆道：“最初的团队规模很小，中文水平参差不齐，且都不是传媒专业出身，因此在视频脚本构思、拍摄和剪辑方面遇到了很多困难。但我们通过一点点的摸索、学习，逐渐克服了这些困难。”后来，国际文化交流学院开办了“行走看中国故事班”培训，邀请专业老师对团队成员进行指导，逐渐形成了“熊猫叨叨”这个品牌。

据张林华介绍，截至目前，“熊猫叨叨”团队用多种语言拍摄了50多条关于中国文化故事的短视频，并通过微信公众号、哔哩哔哩、抖音、脸书等海内外多媒体平台发布，同时借助同济大学和海外院校合作的孔子学院等进行推广。这些视频自推出以来广受好评，也有了来自五大洲的粉丝。

向世界展示中国魅力

如何讲述中国故事，以什么样的形式展现真实的中国？一直是熊猫叨叨团队不停探索并努力实践的。

团队目前的定位是通过挖掘中华文化精髓，结合现代传播手段，打造出一系列富有创意和感染力的文化产品，向世界展示中国的魅力和风采。

“我们计划制作一期以樱花为背景的同济校园视频，并邀请中国学生共同参与，以歌舞的形式来展示中外文化交流以及同济校园多元包容、多姿多彩的生活。”金花分享了团队下一步的计划。

金花说：“今年是中法建交60周年，我们去年就推出了和该主题相关的视频，比如采访了来自法国的汉学家白乐桑，今年我们也会继续介绍校园里的中法文化交流。”这种跨文化的交流方式不仅能够增进不同国家学生之间的友谊和理解，也能够让海外观众更加直观地感受到中国的文化魅力。

来自韩国的王恩瑞对团队未来的传播形式有自己的理解。“未来，我们在形式上会更倾向于制作短而有趣的视频，以吸引更多的群体观看。”

与中国日报合作共建的“熊猫叨叨工作室”为团队成员提供了专业的指导和支持。在选题策划、主播打造、平台推广等方面，工作室都给予了宝贵的建议。“共建工作室可以推动‘熊猫叨叨’团队创作出更多具有独特视角、国际表达的优质短视频，向海外传播中国声音。”国际文化交流学院院长孙宜学说。

此外，“熊猫叨叨”团队还推出了一系列文创产品，如熊猫叨叨表情包、T恤衫、玩偶等。这些产品以卡通形象“熊猫叨叨”为设计灵感，巧妙地将中国文化元素与现代设计相结合，实用又富有文化内涵，不仅在国内受欢迎，还在海外市场上获得了赞誉。

说到未来发展，“熊猫叨叨”团队成员们表示，将继续秉持创新发展的理念，不断探索新的传播方式和手段，以更加生动、有趣的方式讲述中国故事、传播中国声音。来自乌兹别克斯坦的玛丽卡建议：“我们都应秉持开放的态度，尊重不同文化，深入沟通，以促进各国民众的相互理解。”

国际文化交流学院辅导员时玥也表达了同样的观点——“我们希望通过实际行动，向国际社会介绍真实的中国，为促进各国人民民心相通发挥积极作用。”

（本文配图均由受访者提供）

(责编：李依环、李昉)