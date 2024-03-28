人民网北京3月28日电 （记者孙竞）日前，由中国教育科学研究院课程教材研发中心主办的小学英语课程教学高质量发展研讨会在广东广州召开。

中国教育科学研究院副院长于发友指出，英语不仅是语言交流的工具，更是文化互鉴的载体和人文教育的渠道，对于培养学生的国际视野和综合素养至关重要。英语教师应注重实现育人价值，全面系统地把握新课标理念，创新教学方法，并将核心素养的培养贯彻到课堂中。

上海外国语大学教授、教育部普通高中英语及义务教育课程标准修订组组长梅德明强调，英语教学所倡导的学习理解、应用实践、迁移创新三类活动之间并不是线性进阶的关系，而是合力奋进的“三驾马车”，要共同引导学生加深对主题意义的理解、表达和交流。

教科版《英语》教材主编、中国教育科学研究院研究员、中国教育学会外语教学专业委员会理事长龚亚夫表示，目前英语课程实施中存在学生接触语言频度低、学习效果不佳等问题。教师应采用以任务为驱动的外语教学路径，构建以语块句式为核心的语言体系，遵循外语教学基本原则来设计教学。

教科版《英语》分册主编、广东省教育研究院英语教研员王琳珊谈到，英语教师在教学中不应只传授基础知识，更要促进学生语言、思维、品格的协同发展。教师在教学过程中应注重引导学生积极参与、合作交流，培养学生利用知识解决生活中问题的能力。

本次研讨会设置了2场主旨报告、5场专题报告、2场圆桌沙龙，同时结合教科版《英语》教材展示了2个精彩课例。研讨会由教育科学出版社承办，中国教育科学研究院培训中心协办。

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