人民网北京3月28日电 （记者李昉）27日，由教育部和中国科学院、中国工程院、中国科协联合启动，青海省教育厅承办的“院士师范院校行”活动在青海师范大学举行。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、兰州大学教授、全国高校黄大年式教师团队带头人黄建平担任主讲人，作了题为“勇攀高峰 立德树人”的报告。

“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生，祖国的需要就是我们前进的方向”。报告会上，黄建平院士深情回顾了二十多年来，带领团队徒步荒漠、攀登高原、穿越冰川，扎根西部开展科学考察，把学问做在西北大漠里，把论文写在祖国大地上的感人故事。

教育部教师工作司一级调研员鹿旭忠表示，要以教育家精神为引领，牢固树立为党育人、为国育才的志向和抱负，承担起传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任，源源不断培养更多可堪大用、能担重任的未来教育家和科学家。

据悉，“院士师范院校行”活动于2023年11月3日启动，四部门通过邀请院士专家实地走进师范院校，面向师范生作科普报告、开展互动交流，培养师范生的科学与工程思维，提高科学教育、工程教育能力，集中支持师范教育协同提质计划相关院校师范生科技素养提升需求。

记者了解到，青海师范大学作为青海省唯一一所师范院校，建校68年来，始终坚持师范教育主责主业，结合省情校情实际，探索出一条西部地区培养高质量师范生之路，迄今为止已培养12万余名毕业生。

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