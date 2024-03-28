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共同呵护好孩子的眼睛（人民时评）

吴 丹
2024年03月28日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　增进攸关之心、切身之爱，竭力为儿童青少年视力健康保驾护航，就能让明亮的双眼成为孩子们探索世界的窗户

　　

　　女生盘起腿，跳“编花篮”；男生快速组队，打三人篮球；乒乓球桌旁，同学们有序排队、轮番上场。下课铃一响，云南省屏边苗族自治县湾塘小学的操场瞬间热闹起来。用好用足课间休息时间，以体育锻炼为抓手防控近视，取得良好效果。

　　良好的视力，对孩子健康成长至关重要。习近平总书记强调：“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”中小学生每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动；确保课间正常活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松，每天统一安排30分钟大课间体育活动……前不久，教育部等4部门联合印发通知，多措并举推动儿童青少年近视防控工作提质增效。

　　近年来，我国综合防控儿童青少年近视工作的力度越来越大。国家疾控局公布的监测数据显示，我国儿童青少年总体近视率呈现下降趋势，近视低龄化态势得到缓解。着眼未来，仍须坚持系统谋划、科学施策、久久为功，全力打好儿童青少年近视防控攻坚战。

　　精准施策，抓实“一加一减”。在“加”上持续发力，学校应开齐开好体育课，有序组织学生在课间到户外活动或远眺，执行并督促做眼保健操、保持正确坐姿等护眼措施，确保良好用眼习惯和锻炼习惯不流于形式；离校后，家长也应鼓励孩子多参加户外活动，补齐日间户外活动2小时的“时间缺口”。在“减”上不遗余力，提高教育教学质量和课后服务水平，严控书面作业总量，合理分配使用电子产品的时间，切实降低孩子的用眼负担。

　　防控近视，贵在“目光长远”。远视储备是孩子的“视力银行”，尽量延长孩子宝贵的远视储备使用期，孩子未来近视的风险就会降低。因此，家长应以身作则，引导孩子从小养成良好用眼习惯，合理控制“视屏时间”。同时，防控近视既是公共卫生问题，也是教育问题，涉及亲子关系、教育理念等多方面。让素质教育理念更加深入人心，教育资源配置更为合理，才能缓解部分家长的焦虑心态，树立人才培养的“远见”。

　　学校是学生活动的主阵地，家庭是孩子近视防控的第一道防线。应加强家校协同，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，督促孩子养成良好用眼习惯，引导孩子成为个人健康管理的第一责任人。相关部门应履职尽责，关心、支持儿童青少年视力保护，整治近视防控产品虚假违法广告，引导规范读写作业台灯等产品市场，持续拓展儿童青少年体育运动场地。汇聚众智众力，才能形成政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注的治理格局，形成共护孩子清晰“视界”的合力。

　　儿童身心健康，事关家庭幸福和民族未来。增进攸关之心、切身之爱，竭力为儿童青少年视力健康保驾护航，就能让明亮的双眼成为孩子们探索世界的窗户，让清晰的“视界”助力孩子们追逐梦想。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月28日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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