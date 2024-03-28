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内蒙古鄂托克旗推进全民阅读

形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围

本报记者 张 枨
2024年03月28日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　复古青砖，黑色格栅，车流穿梭的马路旁，一栋二层建筑自成一道风景。这是位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇的城市智慧书房。

　　傍晚，刚结束工作的乌兰镇居民张倩走进书房，只见原木色的内部空间温馨舒适，落地书架上图书分类排列，这是她这个月第五次来到这里了。

　　“我是这座书房的第一批读者，2023年刚开放时就来过。只要一有空，我就来这里看书，享受阅读的乐趣。”书房里，张倩说话的声音不自觉地放轻了。

　　“我们将城市智慧书房设立在居民比较集中的地区，面向公众免费开放。居民可自助办理借阅手续。目前，该书房已与鄂托克旗图书馆连通资源，读者可以在这里查阅、借阅图书，实现通借通还。”鄂托克旗图书馆馆长刘亚涛说。

　　此外，有声听书椅、自助借还机等智能化设备的运用让阅读更加便捷。“在电子屏上，每本图书自上而下缓慢‘流动’。读者可以点击自己喜欢的书目，然后扫描二维码，通过手机进行阅读。”刘亚涛边说边向记者展示。城市智慧书房还定期举办各类读书分享会和文化活动等，吸引了附近居民参与。

　　为推进全民阅读，提升公共文化服务水平，鄂托克旗自2022年起创建“品读鄂托克”全民阅读品牌，陆续在全旗6个苏木镇建设了6个书房，其中2个书房实现24小时开放。

　　“为满足农牧民对图书种类、阅读空间的需求，结合农村牧区人口居住较为分散的实际，我们在全旗6个苏木镇75个嘎查村建设草原书屋，全面实现‘一嘎查村（社区）一书屋’的目标，形成了多层次、多主体的阅读体系。”鄂托克旗委宣传部新闻出版文艺广播电影电视室负责人宋玮说。

　　“我们的书屋有图书、刊物近万册，内容涉及农牧业生产技术、文学艺术、人文地理等多种类型，周边农牧民只要有空就可以来看书。”鄂托克旗乡村阅读推广人、牧民布仁吉雅说。

　　“书屋是我们空闲时的好去处。这里的书籍针对性和实用性都很强，我既能在这里休闲放松，又能学习生产知识。”牧民达来说。

　　据统计，2022年以来，鄂托克旗年均开展各类文化阅读活动100多场次，年均参与1万余人次；居民每年人均阅读图书数量3本；鄂托克旗图书馆借阅量从2021年的5700余册增加到2023年的1.2万余册。

　　“目前，鄂托克旗已基本形成覆盖城乡的读书服务圈，全民阅读的文化氛围日益浓厚。下一步，我们将持续开展读书分享会、优秀图书推荐等活动，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。”鄂托克旗委常委、宣传部部长张军表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月28日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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