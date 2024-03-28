原标题：北京市大兴区新设博士后工作站可获20万元奖励

记者3月27日从北京市大兴区人力资源和社会保障局获悉，该局印发了《大兴区博士后工作管理办法（试行）》，在设站引才、科研经费等方面进一步加强博士后管理工作，优化人才发展环境。

在设站引才方面，进行设站奖励和招生资助。经国家、北京市批准新设立的，或者首次迁入大兴区的博士后科研工作站、园区分站，在完成首次博士后研究人员进站后，给予一次性20万元的设站奖励。每招收一名博士后研究人员（不包括在职博士后研究人员），给予一次性10万元招生资助。

在科研经费方面，博士后科研项目入选国家、北京市重点项目课题且结题，或获得省部级以上奖励的，一次性给予博士后团队（或个人）最高20万元项目经费。

在促进就业方面，引导博士后出站后到大兴区企事业单位工作。出站当年到大兴区企事业单位工作且签订不少于3年期限劳动（聘用）合同的博士后研究人员，合同期满后继续在大兴区就业且劳动（聘用）合同约定期限不少于3年的，可以给予最高10万元就业奖励。

（记者华凌）

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