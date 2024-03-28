原标题：黑土地上新气象：“老把式”变“新农人”

一年之计在于春。一大早，在黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村一处河边鱼塘，村党总支书记郭玉彬和村民们便开始忙着破冰捕鱼了。

“订单像雪片一样飞来，春节前我们就开始忙，一直都没闲着。”郭玉彬兴奋地说。

龙山村资源丰富，泥河绕村而过。从前村民把坑塘水面开发成水稻田，收入一直不高。面对增收难题，郭玉彬带领村民因地制宜，开启“渔稻轮作”模式，带动当地22户村民加入水产养殖，创立了冷水鱼养殖场，鱼类产品远销北京、广东、四川等地，年纯利润最高达370多万元。郭玉彬也完成了从“老把式”向“新农人”的华丽转身。

随着乡村振兴战略深入推进，许多“老把式”在产业引导、培训带动、创新扶持下，逐渐转变为有文化、懂技术、善经营的“新农人”，持续为乡村振兴注入新活力。

“家人们，想吃筋饼又懒得和面，就来我直播间，纯手工筋饼到货贼快……”在大庆市林甸县红旗镇一处手工筋饼加工车间内，致富带头人张喜东正和村民们忙着直播带货。

张喜东今年40岁，祖祖辈辈生活在红旗镇先锋村，村里每人不足5亩地。他种植过中草药等经济作物，尝试几年收效甚微。

“电子商务的火热给我带来了思路。”张喜东说，通过一年多的学习，他掌握了筋饼制作方法。2020年他带着10多名妇女手工制作筋饼，通过直播打开市场，效益可观。

目前，张喜东创立的“筋兴业”品牌供不应求，平均日销售400单左右，年均销量近1000万张，创收300余万元，带动30余人年均增收3万余元。

近年来，黑龙江多地依托职业教育中心学校，积极开展技能培训，使“庄稼汉”成了“土专家”。

在齐齐哈尔市甘南县宝山乡巨宏村，村民苑忠国正在准备春耕，多年来通过参与县里的培训，春耕物资的采购对他来说已是轻车熟路。

“多亏有县里的培训班，我学到了很多种植和经营技术，也从一名靠天吃饭的‘老把式’变成了合作社理事长。”2019年，苑忠国的合作社正式开始土地托管经营，入股的村民尝到了土地规模经营的甜头。今年，合作社签下了土地托管合同5.5万亩，日子一天天好起来。

据了解，2014年到2023年间，甘南县职业教育中心学校累计培养新型职业农民超4000人，通过“送教下乡、送课入户”为农民提供服务超过20万人次。

齐齐哈尔市依安县职业技术教育中心学校校长丛德全介绍，围绕食品、电商、畜牧等特色学科建设，依安县组建了技能人才培养专家库，目前已有126名专家。同时成立现代农业、畜牧兽医、农业机械、农业经济、智能工程5个专家工作站，柔性引进专家队伍，对接行业技术堵点，合作开展横向课题研究。

“通过免费技能培训，从农民中就地培养一批乡土人才，既顺应了广大农民学习现代农业知识的意愿，也为乡村振兴积累了人才。”依安县委书记王柱说。

（新华社记者 梁 冬 唐铁富）

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