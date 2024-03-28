原标题：科技之光照亮雪域高原

3月22日，6名来自山东淄博的援藏教师走进日喀则市昂仁县的中小学，为学生们带来了多门精品课程，涵盖地理读图能力、法律意识培养、名著欣赏和化学知识应用等领域，受到了听课老师和学生们的一致好评。

随着教育信息化在西藏深入发展，电子白板、远程授课系统、在线教育平台等“互联网+教育”应用正逐步改变高原地区的教学模式，不仅提高了学习效率，还给孩子们带来了轻松愉快的学习氛围。

今年是西藏民主改革65周年。65年来，科技成为推动西藏进步的重要力量。在这片广袤的雪域高原上，科技之光正逐步照亮每一个角落。从农业到医疗，再到教育，科技为西藏的高质量发展注入了强大动力。

高原农业焕发生机

眼下，春播生产已在西藏低海拔河谷农区如火如荼地展开。

在西藏山南市乃东区克松社区，记者见到了科技为春耕带来的新变化。智能监测系统和数字农情监测设备的结合，实现了耕地矢量化管理、农机可视化作业和种植全程化追溯等先进的数字化管理模式，不断引领农业科技创新。

作为西藏民主改革“第一村”的克松社区再次焕发生机。65年前，443位农奴获得解放，分到土地。如今，科技让这片土地再次繁荣。村民边巴说：“我们村1500多亩的耕地，通过机械化作业，只需十几天即可完成种植，且农作物产量高销路广，不愁卖不出去。”

近年来，克松社区积极引进先进农业技术，从传统农业向现代农业迈进。智能灌溉系统不仅解决了高原水资源短缺问题，还提高了农作物的产量和质量。无人机技术使农田管理更高效，病虫害监测和防治更精准。农业物联网则让农民实时掌握农田数据，实现科学决策和精准种植。

根据西藏自治区农业农村厅数据显示，2023年全区高标准农田建设超出年度目标，达到67.4万亩，复耕撂荒地2.39万亩；青稞良种繁育基地扩大至15.3万亩，良种覆盖率高达93%；主要粮食作物耕种收综合机械化率超过70%，粮食播种面积和产量均创历史新高。

教育医疗卫生事业跨越式发展

“我们除了给昂仁县中学的学生们上课，还与老师们分享教学经验，交流课堂授课、课后辅导、预习复习等方面的做法。”一名来自淄博的援藏教师说，他们期望能够帮助该校提升教学质量，为西藏的教育事业作出贡献。

在桑桑镇小学，援藏教师们为百余名师生带来了关于牧区生活和藏族传统文化的公开课，受到了师生们的热烈欢迎。

党的十八大以来，西藏坚持教育先行的发展理念，大力引进和推广先进的教育技术和模式。在教育事业快速发展的同时，西藏的医疗卫生事业也取得了显著进步。3月19日，在首都医科大学附属北京同仁医院门头沟医院援藏专家台娜医师的指导下，堆龙德庆区人民医院成功完成了首例经可视软镜下气管插管术。这一技术的成功应用，为藏区患者管理困难气道提供了新的解决方案。

“此次手术不仅检验了医院麻醉科的技术水平，更是西藏医疗水平提升的有力证明。”台娜说，她期望这一技术的成功应用能推动藏区医疗技术的进一步发展，为更多患者提供安全、有效的医疗服务。

西藏地域辽阔，群众居住分散，过去，看病就医一直是当地群众的一个难题。随着西藏医疗卫生服务体系的不断完善，如今已有400多种较大疾病能在当地得到治疗。截至目前，西藏已建成1821所各级各类医疗卫生机构，实现了400多种较大疾病不出藏就能治疗的目标。今年，西藏将继续加大投入，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务补助标准，并将医疗人才“组团式”援藏工作拓展至重点县，以加快建设健康西藏。

（记者 杨宇航）

(责编：郝孟佳、李昉)