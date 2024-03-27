人民网北京3月27日电 （记者孙竞）日前，以“强国建设 外语何为”为主题的第八届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛在京举办。

教育部高等教育司副司长武世兴在发言中指出，要深化外语教育课程思政高质量建设，推动外语教育与中华优秀传统文化教育、“四新”专业教育有机融合，构建中国自主的外语人才培养体系；深化外语教育与文理工农医不同学科专业交叉融合，强化高校与实务部门产教融合、科教融汇，培养实战型拔尖创新外语人才；深化数字赋能外语教育改革，推动外语教育与人工智能双向互促，加快培养有家国情怀、有全球视野、有专业本领的复合型外语人才。

论坛共设3场教指委论坛及10场专题论坛，探索外语教育转型升级路径。浙江大学教授何莲珍、北京师范大学教授李芒、北京外国语大学教授王文斌、新华社高级记者缪晓娟聚焦大学外语教学改革发展、教育数字化转型、外语教育学学科建设、国际传播人才培养等进行了发言。

论坛上，2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛正式启动。今年的演讲题目为“The Chinese Dragon Is Good”，短视频赛项题目为“数字中国”。

论坛发起了“产业出海国际人才培养扬帆计划”，旨在推动构建产业出海国际人才能力培养新模式。论坛上还发布了《新视野大学英语（第四版）》《新标准大学英语（第三版）》首批AI外语教材。

据悉，本届论坛由北京外国语大学、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学外语教学指导委员会和中国高等教育学会外语教学研究分会联合主办，浙江大学协办。

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