人民网北京3月27日电 （记者李昉）近日，北京市教委发布通知，决定开展2024年北京市中小学“一校一品”体育教学改革试点工作，在试点校开展“体育走班制教学”“学生体质提升三精准”“班级体育比赛”等工作。北京市各区推荐2-3所义务教育阶段学校作为此次体育教学改革试点校，共计50所。

通知提出，为落实“国家学生体质健康标准达标优秀率25%以上”和“中小学生体质健康测试达标优良率超过70%”的要求，将在试点校推广“精准测试”“精准分析”和“精准干预”的“三精准”工作方法，使试点校体质健康测试优良率在2023年的基础上提升10%，不及格率控制在3%以内。

通知要求，试点校要推广“主学一项，兼学多项”的走班制教学模式，学校可以结合实际，因地制宜开展适合本校的课堂教学改革工作，通过“体育走班制教学”促进学校体育课程教学的改革和学生运动技能的掌握。

此外，还要在试点校推广全员参与的“全员运动会”及“班级体育比赛”活动，构建“学、练、赛一体化”的教学体系，实现“教会、勤练、常赛”的新教学模式，激发学生参与运动的兴趣，促进学生身心健康发展和家校共育。

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