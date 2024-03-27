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北京市朝阳区少先队活动课优秀案例展示交流表彰活动举办

2024年03月27日11:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月27日电 （记者郝孟佳）26日，由北京市朝阳区少先队工作委员会主办的“学习二十大 争做好队员”朝阳区少先队活动课（校内外）优秀案例展示交流表彰活动在京举行。活动对获得2023年朝阳区少先队活动课优秀案例的少先队辅导员进行了表彰。

活动上，人大附中朝阳分校东坝学校的中队辅导员王璐璐、北京市第八十中学睿德分校大队辅导员王悦、首都师范大学附属中学朝阳学校的大队辅导员杨康分别分享了《沿着习爷爷的足迹探秘东坝的绿色蝶——“红领巾”寻访家乡生态美》《小红门的昨天、今天与明天》《探秘朝阳新地标“五宜”朝阳我出力》等少先队活动案例。

活动上还进行了《全面贯彻党的二十大精神，坚持三个“聚焦”——积极开展新时代少年儿童“伟大成就教育”》的少先队活动专题培训。

相关负责人表示，朝阳区将继续开展“红领巾爱祖国”为主题的2024年朝阳区少先队活动课优秀案例展示交流活动，开发一批具有示范性、推广性、通用性的少先队优质活动课程，进一步提升少先队组织的育人功能，引导少先队员坚定理想信念，听党话、跟党走，做德智体美劳全面发展的好少年。

(责编：李昉、熊旭)

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