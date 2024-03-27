人民网北京3月27日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，26日，2024年全国学校体育卫生艺术与国防教育工作会议在山东省济南市举行。会议强调，各级教育行政部门和学校要从政治属性、战略属性和民生属性上，深刻认识体卫艺与国防教育的重大意义。要锚定教育强国目标，扎实推进全年要点工作任务落地见效。

据了解，教育部今年将从六个方面推进新时代学校体卫艺与国防教育工作高质量发展。一是实施学生体质强健计划。增加学生体育锻炼时长，提升学生体育锻炼质量，完善体质健康监测体系。二是深化学生心理健康促进行动。立足于“防未病”、早发现，坚持“五育”并举，构建科学规范的心理健康工作体系。三是实施学校美育浸润行动。深化美育教学改革，普及艺术实践活动，加强美育师资队伍建设，办好第七届全国大学生艺术展演。四是推动近视防控转段提质增效。找准关键影响因素，细化落实关键举措，推进近视防控“六个一”试点。五是抓实校园食品安全排查整治。健全工作机制，狠抓责任落实，全面提升学校食品安全保障条件和水平。六是加强和改进国防教育。进一步规范学生军训，丰富学校国防教育实践活动。

会议强调，要围绕善作善为抓落实，加强政治学习，明确攻坚目标，开展改革试点，深化科学研究，注重沟通协调，强化宣传引导，加强作风建设，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。

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