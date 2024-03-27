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教育部党组理论学习中心组集体学习会召开

2024年03月27日10:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月27日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，26日，教育部党组理论学习中心组召开集体学习会，围绕“加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展”开展深入学习研讨。

怀进鹏指出，要提高政治站位，深刻认识新质生产力的科学内涵，充分理解新质生产力对中国式现代化和民族复兴的极端重要性，切实增强教育在发展新质生产力中的使命担当，更好以高质量教育支撑引领新质生产力发展。

怀进鹏强调，当前，我国正处于以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期，必须紧紧围绕中国式现代化这一最大的政治，深入研究教育强国建设之于发展新质生产力的重要作用，谋划实施教育强国建设规划纲要，构建与国家战略和经济社会发展相适应的教育体系，充分发挥教育、科技、人才一体推进的集聚效应、倍增效应，为新质生产力的培育和发展筑牢基底。要奋力攻坚克难，积极服务科技创新、产业创新，在提高拔尖创新人才自主培养能力上发力，优化学科专业设置和人才供需匹配度，深化高校与科研机构、企业等创新主体的协同，有力支撑经济社会发展。要坚持改革创新，深化分类推进高校改革，持续推进教育评价改革，开展高水平教育对外交流合作，畅通教育、科技、人才的良性循环，为培育和发展新质生产力、推进中国式现代化作出教育贡献。

(责编：李昉、熊旭)

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