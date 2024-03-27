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蚌埠医科大学卫健联盟启动

2024年03月27日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：蚌埠医科大学卫健联盟启动

3月中旬，蚌埠医科大学卫健联盟正式启动。联盟以联合培养高等医学人才，促进安徽省医疗卫生事业发展为目标，探索校地合作新模式。

此前，蚌埠医科大学已与安徽省内16个地市卫健委签订了战略合作框架协议。根据协议内容，蚌埠医科大学将与各地市卫健委围绕人才培养、科学研究、医疗服务、学生就业等方面开展紧密合作，充分发挥学校的人才、科研、品牌优势和地方政府的医疗卫生资源优势。

卫健联盟启动后，校地将定期开展互访交流，加快签约项目进度，探索潜在合作领域。“双方通过持续完善长效合作机制，不断巩固合作成果，助力‘健康安徽’建设，使卫健联盟成为推动长三角卫生健康一体化发展的新支点。”蚌埠医科大学党委副书记姚文兵介绍，医学教育是卫生健康事业发展的重要基石，医教协同则是提高医学人才培养质量的有效路径。学校以卫健联盟为桥梁，搭建起校地零距离合作平台，服务区域经济社会发展，满足人民群众健康需求。

自2023年4月第一份合作协议签署以来，联盟已推动蚌埠医科大学与地方医院开展科研合作63项。姚文兵告诉记者：“以联盟为依托，校地之间形成紧密的合作网络。双方建立健全动态调整机制，深化医教合作，建设实践教学基地，推动‘一村一名大学生村医提升计划’；开展医疗卫生机构高水平课题申报和科学研究合作；发挥资源优势构建健康服务联盟，并在毕业生就业、人才招聘，以及专业学科建设等方面深度合作。”

据悉，该校已与上海交通大学医学院开展全面战略合作，共建范先群院士工作站及Eye-X研究院，与浙江大学医学院附属第二医院、上海交通大学医学院附属第一人民医院共建国家区域医疗中心。蚌埠医科大学合作办学的“朋友圈”涵盖清华大学、中国科学技术大学、暨南大学等。随着学校办学水平的快速提升，校地合作、服务社会的深度和广度将持续拓展。

（靳瑾 记者吴长锋）

(责编：郝孟佳、李依环)

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