据新华社澳门3月25日电 （记者郭雨祺、刘刚）海峡两岸少儿美术大展澳门特展25日在澳门大炮台回廊揭幕，现场展出海峡两岸及港澳地区青少年美术作品，吸引各界人士前来欣赏。

连同此前的先行展，特展共展出作品300件，其中澳门作品约100件。

大展每年有不同立意。今年特展以“艺‘述’家”为主题，呈现每个人对“家”的情感与记忆。孩子们借画笔讲述成长、描绘家乡，展览呈现出中华民族精彩多元的文化。福建土楼夜景、草原上的蒙古包、澳门妈阁庙……五颜六色的画作不仅传递美感，更蕴含着丰富的想象力。

策展人周樱表示，今年用“艺‘述’家”的概念，希望“小画家”们用艺术来表达自己对“家”的理解。她说：“我们每个人都曾经是孩子，很多人也有自己的孩子。希望我们共同为他们搭建一个更美好的明天。”

本次展览由福建省闽台交流协会、台湾中华文创发展协会等机构联合主办，由澳门视觉艺术教师协会执行主办，展览时间为3月25日至30日。

大展由多家机构和单位联合发起并推动，自2009年至今已举办15届，今年首次来到澳门。

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