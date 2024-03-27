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“双向奔赴” 接轨国际

大湾区教育合作迈上新台阶

本报记者 王 平
2024年03月27日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　香港科技大学（广州）校区。
　　新华社发

　　“今年，中山大学将在香港设立高等研究院。”中山大学校长、中国科学院院士高松近日表示。在他做出这番表态前不久，深圳大学已率先设立香港校区，“喝”上了内地高校赴香港办学的“头啖汤”。从港澳高校到大湾区内地城市合作办学，到广东高校赴港“抢滩登陆”，粤港澳大湾区高等教育合作正呈现出“双向奔赴”新趋势。

　　

　　接轨国际教育

　　打造国际教育示范区是粤港澳大湾区建设的重要目标之一，而香港可为广东接轨国际教育提供特殊助力。

　　中山大学方面透露，香港高等研究院将成为该校国际化办学的主要载体，面向科技前沿交叉领域，建设生物医学研究中心、应用数学研究中心和人文社科交叉研究中心三大平台，面向全球延揽顶尖人才，建设世界领先水平的实验室。

　　“设立香港高等研究院对中山大学新百年的发展具有重大意义。”高松说，这将有助于中山大学高质量地推进国际化办学，推动大湾区高等教育合作交流，促进大湾区在科技、文化、人才等方面的融合发展。

　　“内地和香港的高等教育完全有双向互补空间，应当努力实现双向互补的合作交流。”深圳大学党委书记、中国工程院院士李清泉说，内地高校在香港办学可以吸引更多港澳和国际学生，提升国际化教育水平。

　　除了设立香港校区，深圳大学已与香港多所大学建立合作，包括香港大学、香港中文大学等八大公立大学，涉及教师合作科研、学生联合培养、共建实验室和研究中心等。此外，深大还参与了香港中文大学（深圳）的创办。

　　广东高校赴港跨境办学正面临新的机遇。香港教育工作者联会主席黄锦良日前表示，香港特区政府有意在北部都会区建设大学教育城，内地高校可以考虑进驻其中，跟香港高校合作办学。

　　发挥各自优势

　　如果说广东高校在港澳“开枝散叶”尚处于起步阶段，香港高校赴大湾区内地城市办学则已有不少成果。

　　3月23日，香港中文大学（深圳）建校十周年大会在深圳举行。香港中文大学（深圳）校长、中国工程院院士徐扬生在致辞中说，10年间，大学从一片荒芜空地和几幢废旧厂房起步，发展成为如今占地约133万平方米、拥有6所学院和7所书院、1万多名在校师生的国际化大学。

　　香港中文大学（深圳）快速发展壮大的历程是香港高校在广东合作办学的缩影。近年来，一批香港合作办学新校在广东各市拔地而起。今年初，香港城市大学（东莞）一期校园正式启用；香港科技大学（广州）于2022年9月开学；更早落成的还有北京师范大学—香港浸会联合国际学院等。此外，香港理工大学（佛山）、香港大学（深圳）和香港都会大学（肇庆）正处于筹建阶段。

　　香港作为世界顶尖大学密度最高的城市之一，有5所大学位列世界百强，教学质量与科研水平均享誉国际。香港高校跨境办学，既为自己赢得更加宽广的发展空间，也可襄助大湾区打造教育高地。

　　除了合作办学，大湾区教育合作还有其他渠道。数据显示，目前有近70所广东高校具备招收港澳学生资质；43所高校加入粤港澳高校联盟。今年1月初，第三批11家粤港澳联合实验室名单出炉，粤港澳联合实验室总数达31家，其中不少是粤港澳高校参与创办。

　　探索合作新路

　　日前，“湾区共话”粤港澳大湾区学校领导力系列活动的第三场在深圳市南山区举行，来自香港与南山区的56所中小学校和幼儿园签约缔结为“姊妹学校”。至此，粤港澳“姊妹学校”数量已超过1500对。

　　粤港澳中小学间缔结“姊妹学校”，是粤港澳在基础教育领域合作的举措之一。学校间通过互访交流，可以交流借鉴教学经验，探索达成课程衔接方案，帮助完成内地学校课程后返港澳的学生提前适应。

　　据估算，目前有超过10万名14岁以下的港澳学生在广东生活。为解决他们的就学问题，不少大湾区内地城市设立了港澳子弟学校。2021年9月，广东首家港澳子弟学校——广州暨大港澳子弟学校开办。随后几年间，深圳香港培侨书院龙华信义学校、广州民心港人子弟学校、深圳前海哈罗港人子弟学校等一批港澳子弟学校也陆续开办。

　　港澳中小学跨境办学方式还在推陈出新。在横琴粤澳深度合作区的小区“澳门新街坊”内，濠江中学附属横琴学校（澳人子女学校）日前已启动招生。这所学校依据澳门模式开办，让澳门学生在横琴读书也能够延续接受澳门学校的办学理念、课程设计和课本版本，学费、书本、升学津贴和保送福利等也都可以从澳门延伸而来。

　　大湾区教育合作方兴未艾，空间巨大。黄锦良认为，香港和内地还可以一起合办职业教育课程，如医疗护理、酒店管理等。“合力推动两地职专大学的发展，可以为建设大湾区、实现国家全面现代化培养更多职专人才。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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