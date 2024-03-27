山东省青岛市即墨区龙山中心小学的学生在进行足球防守训练。

梁孝鹏摄（人民视觉）

据新华社电 （记者公兵、张泽伟、肖世尧）国家体育总局等12部门近日印发《中国青少年足球改革发展实施意见》（以下简称《实施意见》），旨在推动青少年足球健康持续高质量发展。

《实施意见》提出，坚持以人民为中心，面向全体青少年推广普及足球运动；坚持体教融合，培养全面发展的足球人才；坚持普及与提高相结合，形成校园足球推广普及、专业青训强化提高的科学工作格局；坚持举国体制与市场机制相结合，调动各方面力量发展青少年足球事业，努力开创足球工作新局面，为体育强国建设作出应有贡献。

《实施意见》分阶段提出了主要目标：到2025年，按照规划目标推进校园足球特色学校建设，建立常态化考核与退出机制。抓实五个全国高水平足球后备人才基地和一批省、市级男、女足青训中心，中国青少年足球联赛成为我国覆盖面最广、参与人数最多、竞技水平最高、社会影响力最大的青少年足球顶级赛事，青少年球员成长通道初步建立，体教融合的足球人才培养体系初步形成。到2030年，青少年足球人口大幅增加，结构合理、衔接有序、层次分明的青少年足球竞赛和训练体系稳定运行，男、女足青少年国家队成绩位居亚洲前列。到2035年，青少年足球治理能力全面提升，竞赛训练体系进一步完善，青少年足球国家队在国际重要赛事取得优异成绩，为中国足球全面振兴提供有力支撑。

《实施意见》还提出了六个方面的重点任务和政策举措：一是持续加强青少年足球普及。稳步扩大足球人口，繁荣青少年足球文化。二是创新足球后备人才培养体系。完善校园足球课余训练机制，加强体校足球队伍建设，发挥好职业足球青训龙头作用，促进社会足球青训规范健康发展，全面加强青少年足球国家队建设，促进青少年足球全面协调发展，拓展青少年球员海外培养锻炼渠道和空间。三是强化青少年足球训练工作。全面推进训练一体化，全面提高选材质量，精准提高培养成效。

四是完善青少年足球竞赛体系。优化竞赛体系设计，持续推动以中国青少年足球联赛为主干，其他赛事辅助、协同的青少年足球竞赛体系建设；加强多元化综合监管。五是加强足球专业人才培养。壮大足球专业人才培养机构，加强教练员队伍建设，加强足球专业人才队伍服务管理。六是落实青少年足球保障政策。畅通足球后备人才升学通道，完善青少年球员培训补偿政策，加强足球场地建设和开放利用，加强青少年足球训练和赛事安全管理。

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