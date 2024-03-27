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在成都，留法海归葛南君开了家国风体验馆——

衣袂舞动国风扬（千行百业看海归）

孙亚慧 郑立博
2024年03月27日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　葛南君团队在今年春节举行的雅集活动。

　　葛南君近照。

　　在四川省成都市武侯区丝竹路，一座仿古建筑映入眼帘，与一旁的锦江河畔相映成趣，90后姑娘葛南君创办的蜀宫琴台文创场景体验馆一馆就在这里。

　　留法回国后，葛南君围绕“蜀文化”的传承脉络，以美食角度切入，将时代审美和传统非遗相结合，让顾客不仅能品鉴美食，还能观看传统音乐演出，体验非遗项目，购买国风文创产品。开馆不久，这里就凭借古色古香的环境、诗意雅致的活动，获得不少传统文化爱好者青睐。

 

　　打造“一站式”体验馆

　　葛南君出生于一个军人家庭，家中传统文化氛围浓厚。从小的耳濡目染，也在葛南君心中埋下了一颗种子。

　　2013年，葛南君前往法国留学，专业是珠宝研究。闲暇之余，她徜徉于欧洲众多文化遗产间，边看边思考，了解不同国家的文化。那段时间，欧洲的文化产业给葛南君留下了十分深刻的印象，在学习珠宝鉴定及逛展过程中，她发现，国外不少品牌会借鉴中国传统文化元素，她常常思考这样一个问题：“等我回国的时候，如何更好地向外传播中国文化？”葛南君意识到，这需要更多像她一样的留学人员，为传统文化“焕新”贡献一份力量。

　　彼时，葛南君在回国后拜访了许多致力于传承非遗文化的老师傅，开始了解中国文化产业的发展现状。经过一段时间的调研后，葛南君内心有些失望，许多老手艺人虽然仍在坚持传播传统文化，但在现实中需要面对收入较低、找传承人难、年轻消费者少等问题。“许多年轻人其实对传统文化很感兴趣，但他们需要更符合自己审美认知和文化娱乐消费习惯的产品。”葛南君心中有个想法渐渐成形——从供给端为年轻消费者提供更多选择、打造一间“一站式”的传统文化体验馆。

　　2020年，蜀宫琴台正式开业。葛南君介绍，“蜀宫”是企业文化的来源与载体，“琴台”则取自杜甫《琴台》一诗中的“酒肆人间世，琴台日暮云。”在她的设计中，体验馆融合餐饮、学堂、演艺、汉服、休闲、文创等多个项目，让顾客沉浸式体验传统文化的魅力。

　　赴一场“古典妆造之约”

　　步入体验馆，顾客可以根据自己的喜好选择不同体验项目：音乐爱好者可以聆听中国传统音乐的悠扬旋律，体育爱好者可以感受古代运动项目的独特魅力，文创达人可以欣赏非遗艺术品的精湛工艺……开业不久，这里就吸引了不少来自五湖四海的传统文化爱好者。

　　除此之外，蜀宫琴台还定期举办“古典妆造研修班”，邀请1987版电视剧《红楼梦》的妆造师杨树云进行授课。让葛南君惊喜的是，这一研修班比她预想的还要受欢迎。

　　葛南君介绍，古典妆造研修班的课程内容分为理论学习和实践操作两部分。杨树云会以中国古代的名画人物举例，分析不同朝代特有的妆造和服饰，帮助学员更好地了解中国古代的妆造文化。在之后的课程中，杨树云会带着学员动手进行妆造设计和制作，学员根据自身不同的形象特点，选择适合自己的妆造。此外，还要学习古代礼仪，如走路的姿态等。有些学员对这一领域非常感兴趣，在动作设计和妆造细节处付出许多努力。结课时，学员自己参与走秀，她们将仿妆对象展示得活灵活现，仿佛一个个古典美人从画中走出。

　　让传统文化“潮”起来

　　如今，古典妆造研修班已经开办12期，培养了近千名学生。学员不仅来自全国各地，也有一些海外学员，包括法国、意大利、阿根廷、日本、澳大利亚、泰国、柬埔寨等国。该项目运营以来，葛南君还及时通过线上矩阵进行展示推广，以此为内容核心的系列短视频，播放量最高的一期破百万。

　　众多海外学员中，让葛南君印象最深刻的是日本学员茉莉。“茉莉非常喜欢中国文化，课程中包含了不少生僻字内容，但她都会一一认真记录，并尽力理解其中内容。茉莉说，希望以后回到日本的时候，能开一家汉服体验馆，让更多日本民众了解中国文化。”葛南君说。

　　传承和发扬非遗文化，葛南君的决心很坚定。“我认为，不只是因为热爱，这更是我的事业。”目前，葛南君团队里90%的成员是女性，她说，希望能通过自己的努力，展示出非遗传承中的巾帼力量。据了解，葛南君团队如今已签约多名女性艺术家，成立了旗下独立蜀绣工作室和手工编织坊等，为150余名女性提供了就业岗位。

　　蜀宫琴台还会继续推出衍生系列产品，并同博物馆等机构进行联动。“文创产品是很有魅力的——它们不说话，但在我看来，它们传递出的力量抵得过千言万语，‘声音’响亮而有力。”葛南君说。“我希望能够通过我们的努力，让更多海内外的朋友喜欢中华优秀传统文化，助力传统文化‘潮’起来，走出去。”

　　本文图片均由受访者提供

(责编：李昉、郝孟佳)

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