原标题：适应新质生产力要求 加快培养拔尖创新人才

习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。习近平总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么是新质生产力、为什么要发展新质生产力、怎样发展新质生产力”的重大理论和实践问题，为新征程上推动高质量发展提供了科学指引。

加快发展新质生产力，迫切需要大批拔尖创新人才。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，要按照发展新质生产力要求，畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。在劳动者、劳动资料、劳动对象这一生产力三要素中，劳动者是生产力中最活跃的因素，也是最具有决定性的力量。发展新质生产力需要能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。高校是科技这个第一生产力、人才这个第一资源和创新这个第一动力的重要结合点，需要在拔尖创新人才自主培养能力上发力，在为新质生产力提供坚实人才支撑上展现使命担当。

构建适应新质生产力需要的学科专业体系。学科专业是人才培养的基础平台，是开展有组织培养、构建高质量人才培养体系的四梁八柱。近年来，我国学科专业建设取得了重要成就，学科专业设置和动态调整机制不断完善，对国家重大战略的回应性更强。但与全面提高人才自主培养质量、适应新一轮科技革命和产业变革需要、满足发展新质生产力要求相比还存在差距。今后，高校需要根据经济社会发展新趋势，优化高等学校学科设置、人才培养模式，为发展新质生产力、推动高质量发展培养急需人才。瞄准世界科技和产业发展前沿，主动适应国家和区域经济社会发展、知识创新、科技进步、产业升级需要，做好学科专业优化、调整、升级、换代和新建工作。同时，用好学科交叉融合的“催化剂”，建立高水平学科交叉平台，组建交叉学科群和强有力的科研攻关团队，加强学科之间协同创新，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

构建适应新质生产力需要的高质量教育教学体系。当前，高等学校在创新人才培养、支撑科技自立自强、服务社会经济发展等方面的能力显著提升。面对人工智能等新技术对教育底层逻辑的冲击，知识的获取方式和供给方式发生了颠覆性变化，迫切需要高等学校重塑人才培养范式，建设以数智化为支撑的高质量教育教学体系。加强对学生的人工智能核心素养能力培养,积极拓展和推行人工智能素养和能力教育，强化项目驱动型学习，在有组织科研中培养和激发学生的创新思维和实践能力，完善拔尖创新人才培养与团队、平台、项目耦合机制，将大团队、大平台、大项目的科研优势转化为育人资源和育人优势。人工智能时代，记忆和掌握更多的知识已经变得没那么重要，更重要的是如何识别问题、提出有意义的问题，学会逻辑推理、框架建构等。要面向和聚焦新一代信息技术、航空航天等新兴产业和人工智能、人形机器人、量子技术等未来产业需求，更新和改进教学内容，优化课程设置，培养学生对新质生产力的理解和适应能力。

构建适应新质生产力需要的产学研一体化培养体系。产业是生产力的载体，科技成果只有产业化才能成为社会生产力。我们要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。通过校企共建研究生联合培养基地等模式将学生放到“卡脖子”工程和项目中培养，开创新的人才培养机制和模式，培养具有创新能力、符合新兴产业未来产业要求的复合型、创新型人才，打破高校与企业间的人才培养“边界”。强化产学研结合，加强企业与高校、科研机构之间的合作，促进产学研结合，促进科研成果的转化和应用，提高科研成果的转化率，推动高校、科研机构和企业联合建立创新研究中心和实验室，为学生进行科研创新提供平台，让人才链支撑产业链、创新链，推动产业链、创新链、人才链、教育链融合，为发展新质生产力提供坚实的人才支持和智力支撑。

（作者：刘昌乾，系中国人民大学首都发展与战略研究院研究员）

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