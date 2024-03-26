原标题：温州开放大学意大利华侨学院开班 注重心理辅导与家庭教育

3月25日，记者从浙江省温州开放大学获悉，温州开放大学意大利华侨学院于3月24日在意大利开班，该校课程以心理辅导和家庭教育为主，开班当天便为意大利学员开设了一堂亲子讲座。

温州开放大学意大利华侨学院于2023年12月29日成立。作为中国首个开始探索海外华侨学历教育、非学历教育的地市级开放大学，温州开放大学意大利华侨学院由温州开放大学负责提供线上教学课程、师资、教学计划，意大利意中文化教育交流研究中心和意大利佛罗伦萨中文学校负责招生、管理、宣传等。

开班仪式现场。温州开放大学供图

据悉，温州开放大学意大利华侨学院开设了以心理辅导和家庭教育为主的课程，满足侨民多样化、个性化的学习需求，给予海外华文学校高品质、全方位的教学服务与指导。

温州开放大学党委书记伍挺表示，未来该校将进一步丰富输出内容和形式，以侨民喜闻乐见的方式，与时俱进，提供传统器乐等丰富的课程，培养和提升侨胞的个人兴趣爱好，并提供展示自我、交流学习的平台。

他希望，学员们能在提升文化素养、培养文化自信的同时，在异国他乡自豪地展示和传播中华文化。“希望学员们成为‘爱家爱己、多才多艺的侨榜样’。”

意大利佛罗伦萨中文学校校长潘世立表示，华侨学院的开学，学员们期待已久。相信此次开班，将在佛罗伦萨掀起一股学习中国传统文化的热潮。

意大利意中文化教育交流研究中心主席玛丽娅表示，温州开放大学的丰富教学资源，将为意大利佛罗伦萨中文学校带来新的教学模式，为华侨提供更多学习中文和传统文化的机会。“在国际教育日益发展的今天，此次合作将在文化、教育等方面发挥引领示范作用。” (童笑雨 章璇璇 孔雪樱子)

(责编：郝孟佳、李昉)