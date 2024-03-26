原标题：依托新英语教材 提升学生创新思维能力

2019年秋季学期，天津全市开始使用《英语》（新标准）高中教材（修订版）。这套教材充分贯彻了《普通高中英语课程标准（2017年版2020年修订）》的理念，在使用这套教材近五年的实践中，学生得以动力提升学习效果，教师得以契机改进教学方式。

《英语》（新标准）高中教材（修订版）在教材理念、文本质量和活动设计三方面表现突出，相对过往教材有质的提升。教材采用了“理解—发展—实践”的认知过程进行编排，单元主题全面覆盖“人与自我、人与社会、人与自然”的课标主题范畴，话题内容多样且涉猎广泛，包括科学、历史、文化、社会问题以及人生哲理等，既贴近学生的生活实际，又融入了社会主义核心价值观的教育。同时，教材的文本语言精练且原汁原味，为学生提供了优质语言素材，搭配多样的文本体裁和巧妙构思，对学生核心素养的提升发挥了重要作用。教材的活动设计符合新课标对英语学习活动的要求，强调学生主体性、互动性与思辨性，鼓励学生以多样化形式参与学习。

实践中，《英语》（新标准）高中教材（修订版）给天津市高中英语教学带来了新变化：

从学生的角度来看，教材中扎实的内容体系和丰富的活动设计使他们的学习摆脱了应试教育的桎梏，走向了深入探究和独立思考。这一过程中，他们的语言组织能力、理解能力乃至创新思维能力都得到了显著提升。教材中的情境设置和问题链无不透露着对思辨精神的推崇，激发了学生思考问题的新视角和新思路，激发他们在学习中的主动性和积极性。此外，教材提供的多样化活动形式激发了他们的学习兴趣，让学习变得更加生动有趣，学习效率也因此得以提升。

从教师的角度来看，新教材为教师提供的是一次全新的自我提升和教学方式变革的历程。新教材提供的“理解—发展—实践”方法路径和“单元—环节—课时”实践路径，使教师的教学更加系统和严密，同时也让他们重新审视了过去的教学方式，开始更多地关注于学生的整体发展，而不仅仅是知识的传授，开始学会如何引导学生自主探究，而不是单向灌输。丰富的课堂活动设计手段也使得教学形式更加多样，使课堂更加生动有趣。

（作者：李留建，系天津市教科院课程教学研究中心英语室教研员）

(责编：李昉、郝孟佳)