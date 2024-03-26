原标题：以青春之名筑梦前行

3月24日，第十二届中国大学生电视节在福建省福州市落下帷幕。在为期三天的时间里，电视节举办了电视精品创作交流、“绽放”主题大学生创作扶持活动、艺术家进校园、大学生原创作品展映、2024全国高校融媒体发展创研会等多项活动，为大学生们献上了一场视觉盛宴。

搭建平台扶持优秀青年创作者

大学生欣赏、大学生创作、大学生参与是大学生电视节的特色，“绽放”主题大学生创作扶持活动面向全国范围内的高等院校在读大学生征集作品，收到大学生剧本、影视策划作品263部。这些作品参与院校区域分布广泛，内容上紧紧围绕校园生活、社会热点和大学生所思所想，立足专业学习，聚焦青春梦想，展示出当下青年学子的精神风貌。

5部风格各异、内容精良的作品进入本次现场提案路演环节，《地里长出好光影》《向山海走去》《潜海日初》《缺席的乐团》《AI·爸爸》的创作团队与专家评审、大学生观众进行了交流。《潜海日初》的创作者介绍：“这个作品围绕海洋保护话题展开，希望能传递当代大学生对环境保护的态度。”现场，专家点评代表、北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎表示：“这五部作品关注社会现实，从中可以看到大学生的社会责任感和担当精神。”

大学生电视节为青年群体成长成才搭建了一个舞台，鼓励那些拥抱生活、肩负使命的青年创作者们，在创意与影像的碰撞中绽放出青春光彩。

艺术家进校园生动分享艺术故事

电视节期间，艺术家们纷纷走进校园，与学子们分享他们的艺术人生与创作感悟。对大学生们来说，艺术家们带来的不仅是对艺术的介绍，更是一次次对心灵的启迪。

音乐制作人、中国音乐家协会会员孟文豪围绕“歌曲创作中如何选择风格定位”这一主题进行了分享。孟文豪说：“音乐创作要广纳百川，尤其是要深入挖掘我国民族、民间的音乐元素，与当代流行音乐相结合，打造出既有传统底蕴又符合现代审美的音乐作品。”

中国动画学会会长马黎展示了《大闹天宫》《哪吒闹海》等经典动画作品，带领同学们感受老艺术家们的艺术造诣，认识经典之美。马黎表示：“要让经典进入年轻人的视野。这些有根、有美、有为、有魂的经典作品值得反复欣赏，这样他们不仅可以加深对故事内涵的理解，更能不断感受中国动画独特的艺术神韵。”

国家一级导演曾伟京以一张流程图为引，开启了题为《创意与执行》的分享。动画片如何分类、项目人员如何配置、怎样设置科学的制作流程、原稿与成片对比……曾伟京从多个方面讲述动画片创作实践中的经验与心得。

艺术家们走到青年身边，分享创作的心路历程，解析品鉴经典影视作品，对同学们的创作进行指导……活动结束后，许多同学意犹未尽，福建师范大学研究生郑洁颖表示：“在和艺术家的交流中，我们收获了宝贵的创作经验。”

高品质电视作品获得年轻人青睐

在第十二届中国大学生电视节“大学生赏析推荐作品”片单中，一批主流电视剧、纪录片、综艺节目、公益广告、动画片作品受到大学生的关注。这些作品立足中华优秀传统文化，在影像语言表达中加入年轻化的叙事风格，让年轻人很是喜爱。

“电视剧类”推荐片单中，《繁花》《欢迎来到麦乐村》《去有风的地方》等15部作品脱颖而出；“纪录片类”推荐片单中，《百年巨匠·蔡元培》《何以中国》等15部作品入选；“综艺节目类”推荐片单中，《大先生》《丹青中国心》《种地吧》等10部作品入选；“公益广告类”推荐片单中，《到！》《花开种花家 幸福中国年》《历史的声音》等10部作品入选；“动画片类”推荐片单中，《大主宰年番》等5部作品入选。《种地吧》节目组出席代表陈程表示：“节目之所以受到大学生们的欢迎，是因为我们相信土地的力量，相信努力一定会有回报。我们将继续讲好‘种地’的故事，让青年人在节目中感受到向上的奋进力量。”

在电视精品创作交流活动中，中国视协分党组成员、副秘书长董涛在发言中表示：“希望通过大学生电视节的广阔舞台，引导广大青年学生坚定文化自信，增强历史主动，在丰富多彩的电视艺术学习实践中增长本领、储备力量，在飞速变革的行业生态中找准定位、勇往直前，做好强国建设、民族复兴大任的接力准备。”

青春是梦想的翅膀，梦想是青春的动力。第十二届中国大学生电视节以青春之名筑梦前行，让每一位参与其中的大学生都感受到电视艺术的魅力。

（记者 牛梦笛 通讯员 蔡烨雯）

(责编：李昉、郝孟佳)