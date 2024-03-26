宋 燕

一个博物馆就是一所大学校。习近平总书记指出：“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系，同时发挥好博物馆的教育功能。”随着“博物馆热”持续升温，越来越多青少年走进博物馆，感受中华优秀传统文化。博物馆通过策划展览、开展活动、提供服务，帮助青少年开阔眼界、增长知识，也收获了提升博物馆教育水平的新思路。

博物馆不断丰富展览内容，策划适合青少年群体的展览，辅以形式多样的展示方式，引导青少年主动探索、发现和学习。让青少年成为展览的主角，是博物馆策展的全新视角。位于江苏南京的六朝博物馆让孩子们把自己的作品策划成展览在馆内公共空间展示，设计观展动线，探讨道具、展架的多样化运用，并以情景剧、汇报、相声等形式分享策展心得。

在教育活动的开发设计中，博物馆坚持“文化育人”，让青少年在互动体验中感受源远流长的历史文化。近年来，南京市博物总馆开展“太白之旅”“明都南京知多少”“三国将军炼成记”“考古六朝·双城记”等亲子活动，激发青少年探究与传承传统文化的热情。“跟着名著学语文”“典籍里的六朝”等经典名著赏读分享活动，丰富青少年对社会人生的认知。“文物里的小美好”“小小非遗传承人”“园林·昆韵”等系列课程，融入古代历史、非遗传承、园林艺术、音乐美育等，让青少年获得中华优秀传统文化的滋养。

此外，博物馆和学校在共建方式上不断探索，通过策划校本课程、博物馆研学、遗址寻访等活动，将博物馆教育纳入学校课后服务，使博物馆成为“第二课堂”。南京市民俗博物馆充分利用民俗、非遗、古建等优势资源，通过非遗手工体验、民间游戏竞技等形式引导未成年人传承民俗非遗文化。这些活动满足了学生群体的需求，提升了青少年的人文素养。

博物馆里还有一道亮丽的风景线——“小小志愿讲解员”。“小灵星”红领巾志愿者、“梅园红”红领巾志愿讲解员、“红领巾”小小宣讲员等都是南京市博物总馆志愿团队中的重要力量。通过参观引导、讲解服务等，他们用稚嫩的声音将藏品背后的历史文化传递给更多人，同时也提高了自身的知识水平、沟通能力和社会责任感。

博物馆公共空间推出个性化讲解导览、看展活动包、VR观展设备、热门打卡点等，满足青少年观展需求，进一步增强体验感。六朝博物馆和译林出版社、南京出版社合作，开设了六朝阅读空间、南京书展等，推出“博物馆+图书”的“共享阅读空间”服务。同时，博物馆还开发了线上展览、云课堂、文物互动等平台，让青少年可以全面体验博物馆里的奇妙和精彩。

期待博物馆、学校、社会等多方面的共同努力，为青少年营造更多充满乐趣、富有教育意义的博物馆空间，用青少年喜爱的方式打开博物馆，在他们心中种下文化自信的种子，让他们收获知识、健康成长。

（作者为江苏省南京市博物总馆副馆长）

《 人民日报 》（ 2024年03月26日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)