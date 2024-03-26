人民网北京3月26日电 （记者李昉）25日，北京市东城区教育委员会和西城区教育委员会分别发布了2024年普通高中登记入学试点工作有关事项的通知。今年，共有5所普通高中参与登记入学试点，计划招生420人。

通知称，东城区有两所学校参与试点，北京市第二十一中学登记入学计划80人，北京市第五十中学分校登记入学计划80人；西城区有三所学校参与试点，北京市第五十六中学登记入学计划80人，北京市宣武外国语实验学校登记入学计划80人，北京市西城职业学校（附设普通高中班），登记入学计划100人。

通知明确，符合条件的考生可以自愿报名参加试点学校登记入学。具体报考条件为，已参加2024年初三年级初中学业水平考试报名，具有普通高中升学资格且具有本区所在学校连续三年学籍的应届初三年级学生；初中综合素质评价等级达到B等及以上，地理、生物科目初中学业水平考试的卷面成绩不低于42分（卷面成绩总分值70分）。

根据安排，东城区和西城区各试点学校报名时间统一为2024年4月15日。每名学生仅可报名一所试点学校。同时报名两所试点学校登记入学的，取消报名资格。2024年4月23日，报名学生可通过北京教育考试院网站查询录取结果。已被普通高中登记入学录取的学生继续参加初中学业水平考试，成绩记为“合格/不合格”，不再参加中招志愿填报和其他招生录取。

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