人民网北京3月22日电 （记者郝孟佳）据北京市国资委网站消息，“英才聚首·筑梦京企”——“京企直聘”北京市管企业2024届春季校园招聘活动近日举办。据悉，这是北京市管企业今年首场校园招聘会，多家市管企业及所属企业等近百家用人单位参会，提供300余个就业岗位、1000多个用人需求。

北京市管企业2024届春季校园招聘活动现场。北京市国资委供图

据了解，本次活动的招聘岗位覆盖交通运输、智能制造、商贸旅游、医药服务、文化艺术等行业，包括管理培训生、技术研发、金融科技等多个专业和领域。共有1500余位求职者到活动现场应聘，未到场的高校应届毕业生和北京市属企业通过“京企直聘”小程序同步进行线上求职和招聘工作。活动当日，参会企业通过线上、线下方式收到简历近万份。

近年来，北京市国资委鼓励和指导企业打包用好各项就业优先政策，多渠道开发就业岗位。打造“京企直聘”国企就业招聘平台，同时联合北京市教委、北京市人力社保局，建立完善校企政联动服务链条，助力高校毕业生高质量充分就业。

相关负责人表示，北京市国资委将进一步做好稳就业促就业工作，指导动员市属企业通过发展新质生产力释放企业发展动能，创造更多就业岗位延揽人才，为助力首都经济社会高质量发展作出国企贡献。

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