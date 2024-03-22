人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“京企直聘”北京市属企业2024春季校园招聘活动举办

2024年03月22日08:51 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月22日电 （记者郝孟佳）据北京市国资委网站消息，“英才聚首·筑梦京企”——“京企直聘”北京市管企业2024届春季校园招聘活动近日举办。据悉，这是北京市管企业今年首场校园招聘会，多家市管企业及所属企业等近百家用人单位参会，提供300余个就业岗位、1000多个用人需求。

北京市管企业2024届春季校园招聘活动现场。

北京市管企业2024届春季校园招聘活动现场。北京市国资委供图

据了解，本次活动的招聘岗位覆盖交通运输、智能制造、商贸旅游、医药服务、文化艺术等行业，包括管理培训生、技术研发、金融科技等多个专业和领域。共有1500余位求职者到活动现场应聘，未到场的高校应届毕业生和北京市属企业通过“京企直聘”小程序同步进行线上求职和招聘工作。活动当日，参会企业通过线上、线下方式收到简历近万份。

近年来，北京市国资委鼓励和指导企业打包用好各项就业优先政策，多渠道开发就业岗位。打造“京企直聘”国企就业招聘平台，同时联合北京市教委、北京市人力社保局，建立完善校企政联动服务链条，助力高校毕业生高质量充分就业。

相关负责人表示，北京市国资委将进一步做好稳就业促就业工作，指导动员市属企业通过发展新质生产力释放企业发展动能，创造更多就业岗位延揽人才，为助力首都经济社会高质量发展作出国企贡献。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部