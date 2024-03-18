原标题：中国职业技术教育学会第六次会员代表大会召开

3月17日，中国职业技术教育学会第六次会员代表大会在北京召开。十四届全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新，教育部党组书记、部长怀进鹏，民政部党组成员、副部长李保俊，中国高等教育学会会长杜玉波出席大会并讲话。教育部党组成员、副部长吴岩主持大会开幕式。中国职业技术教育学会会长鲁昕代表学会第五届理事会作工作报告。天津市委常委、教育工委书记王旭，江苏省副省长赵岩，安徽省副省长任清华，山东省副省长陈平，河南省副省长宋争辉，中华全国总工会副主席高凤林，广西壮族自治区政协原副主席李康，中国劳动学会会长杨志明出席大会。

朱永新向中国职业技术教育学会第六次会员代表大会表示热烈祝贺，充分肯定了学会第五届理事会成立以来为促进我国职业教育高质量发展、建设教育强国作出的重要贡献。他强调，选举产生新一届理事会，对于学会承前启后、守正创新，开拓奋进、务实奉献，推动职业教育高质量发展具有重要意义。希望学会发挥职业教育推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用，在新的历史起点上推动职业教育更高质量发展，凝心聚力、奋进实干，强化使命担当，培育时代新人，服务国之大者，助力新质生产力形成，注重依法治教，全面深化改革，把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期盼转化为“大有作为”的生动实践。

怀进鹏在讲话中充分肯定了学会第五届理事会取得的成绩。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示批示精神，在加快建设教育强国中研究好、推进好、落实好职业教育的使命和责任。要在中国式现代化建设中认识和把握新时代职业教育的新使命，在培育新质生产力、建设现代化产业体系中彰显职业教育的新担当，在促进人的全面发展、服务全体人民共同富裕中展现职业教育的新作为，在数字化赋能、高水平对外开放中拓展职业教育发展的新空间。希望学会面向行业产业和职教战线两大主体，发挥桥梁纽带和智库作用，做有理想、负责任的行动主义者，共同助力职业教育高质量发展。

李保俊指出，中国职业技术教育学会第五届理事会成立以来，积极参与现代职业教育体系建设改革，为推动现代职业教育高质量发展贡献了智库力量，作出了重要贡献。希望学会在新一届理事会的带领下，坚定正确办会方向，坚持守正创新，更好发挥社会组织的优势，为推动职业教育高质量发展，贡献更多智慧。

杜玉波指出，中国职业技术教育学会是我国教育领域的重要社会组织，是我国教育事业持续快速发展的参与者、推动者、见证者。站在新的历史起点上，希望学会进一步强化为党育人、为国育才的使命担当，努力在畅通教育、科技、人才良性循环伟大实践中作出新的更大贡献。

鲁昕在报告中从十个方面系统总结了学会五年来的工作。她表示，学会将充分发挥部党组决策智囊团、部署落地团和社会力量组织团的智库作用，提高政治站位，发挥智库作用，助力产业创新，做好“新基建”，培养工匠人才，营造行行出状元、人人皆可成才的社会环境。

大会选举产生了中国职业技术教育学会第六届理事会678位理事和监事会5位监事。第六届理事会第一次理事会议选举产生228位常务理事。鲁昕当选为第六届理事会会长。

大会审议并表决通过了修订后的《中国职业技术教育学会章程》《中国职业技术教育学会会费标准》，审议通过了第五届理事会工作报告、财务报告、监事工作报告。

会议期间，吴岩作工作报告。天津市委教育工委、福建晋江市域产教联合体、中国中车集团有限公司、南京工业职业技术大学、河南机电职业学院、青岛电子学校等6家单位作交流发言。此外，学会还与合作单位举行战略合作协议签署仪式。

中国劳动学会、中国电子学会、中国教育学会、中国高等教育学会、中国教育国际交流协会、中国教育发展基金会、中国成人教育协会、中国教育发展战略学会等学（协）会，地方教育行政部门、职业教育学（协）会相关负责同志，会员代表800余人参加会议。

(责编：郝孟佳、李昉)