制定学校《思想政治理论课质量提升方案》、将思政元素动态融入专业课程、教师积极参与跨学段思政课教学……学校思想政治理论课教师座谈会召开五年来，北京航空航天大学切实发挥思政课立德树人关键课程作用，推动形成全校上下努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

聚焦立德树人 完善“大思政”工作格局

“思政课要充分发挥在学校人才培养中的基础性关键作用。”今年春季学期开学第一天，思政课堂的教学情况，是北京航空航天大学党委书记赵长禄重点关注的事项之一。

他谈到，思政课教师要通过深入浅出的学理分析，启发学生深刻体会思政课程的道理、学理、哲理，引导和培养学生形成运用马克思主义世界观和方法论分析现实问题的思维能力。

校党委书记每年为本科新生讲授“思政第一课”、校长结合开学典礼讲授“开学第一课”、校领导班子成员做好党的创新理论宣讲宣传……近年来，北航全面推进思政课建设，成立党的建设和思想政治工作领导小组，以“大思政”的理念和格局，进一步完善思政课程、课程思政与学生工作相互浸润、三位一体的思政育人体系。

坚持守正创新 实施思政课程供给侧改革

本科生课程强调世界观和方法论的培养，硕士生课程注重政策解读、实践关注和理论凝练，博士生课程突出国际视野、领域前沿和学科交叉的创新教育……

针对思政必修课在不同学段间层次递进不明显、理论与时政融合不足的问题，近年来，北航马克思主义学院推出了“本硕博一体化”的思政课程体系。

在思政课教育教学方式上，北航全面落实“中班教学，小班研讨，小组自学”教学模式，注重发挥学生主体性作用，积极运用读书报告小组、课题研究小组等形式组织课堂实践。同时，课程教研上加强对教学重点难点问题、方式方法的研究，以高水平科研反哺高质量教学，实现科教协同、同频共振。

为了让“思政课讲出专业味，专业课讲出思政情”，学校坚持思政课程与课程思政相融合，用好“社会大课堂”，拓展思政课教学内容，推动思政教育与学科、专业、课程特色的深度结合，将思政元素融入专业课程，树立北航人“空天报国”精神坐标。

强化使命担当 着力打造高素质教师队伍

“大学4年不能错过的几件事情之一，就是一定要听一堂高宁的思政课。”这是在北航校园流传很广的一句话，讲的是每次上课都会佩戴党徽的“80后”思政教师高宁。在他看来，一堂好的思政课“目标是政，但关键是‘思’”。

在高宁的课堂上，学生们看到了更宏阔的格局，也学会了要“对理论充满敬畏之心”。对于为什么喜欢听他上课，同学们说，“上完高老师的课，大家可以把这些理论清晰地讲给别人听，最关键的是还可以用马克思主义原理去思考、解决生活中的问题。”

近年来，北航大力培养青年教师生力军，落实“一师一档”，为每名思政教师建立教学发展档案，为新入职教师配备“教学导师”，坚持“教学成长有导师、课题申报有组织、能力提升有机制、分类卓越有平台”，助力青年教师职业发展。

此外，为培养一支高素质教师队伍，北航把思政课教师能力提升融入办学实践，指导支持教师将所见所学转化为生动案例，提升授课质量，并将教学评价结果作为教师绩效考核基本依据，为开好思政课这门立德树人关键课程、推动思政课程与课程思政融合发展奠定坚实基础。

（供稿：北京航空航天大学）

(责编：李依环、熊旭)