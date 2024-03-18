首届全国大学生职业规划大赛北京市赛大学生职业发展与就业指导课程教学赛道决赛现场。北京市教委供图

人民网北京3月18日电 （记者李昉）近日，首届全国大学生职业规划大赛北京市赛大学生职业发展与就业指导课程教学赛道决赛举行，大赛共评选出一等奖7名，二等奖8名，三等奖20名。

据了解，本次教学赛道分为高教组和职教组，设网络评审和现场比赛两个环节，共吸引来自40所高校的40余名就业指导教师的参与。前期，大赛组委会通过组织专家评委对课程教学赛道参赛申报表、课堂教学实录视频及配套材料和课程支撑材料的统筹评阅，最终评选出15名选手晋级决赛。

为考察选手综合运用生涯教育相关理论解决实际问题，大赛还设有教学或指导情景模拟环节，选手根据题目要求，现场模拟大学生职业发展与就业指导所出现的真实情况，涉及就业观念引导、 政策解读、简历修改、面试辅导等课堂教学或指导咨询场景。

北京市教委相关负责人表示，大赛为北京地区高校就业指导教师搭建了专业的交流平台，全面展示了教学水平和创新成果。下一步，北京市教委将择优推荐选手参加全国大赛，同时，积极引导获奖教师充分发挥引领示范作用，不断提高大学生生涯教育和就业指导水平，推动就业指导课程师资队伍建设向专业化水平迈进。

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