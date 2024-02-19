记者2月18日从北京市人力资源和社会保障局获悉，北京市民政局、北京市教育委员会等6部门印发《北京市加快推进养老服务人才队伍建设行动计划（2023年—2025年）》（以下简称《养老人才队伍建设行动计划》）。

《养老人才队伍建设行动计划》主要聚焦增量扩容、提质增效、拴心留人三大工程提出了12项重点工作任务。

在增量扩容方面，北京市将充分发挥职业院校培养养老服务人才的作用，支持北京市职业院校与京外职业院校合作，为北京市养老服务机构、企业定向培养养老服务人才。

在提质增效方面，《养老人才队伍建设行动计划》提出北京市将支持建设产教融合实训基地、养老护理见习基地，健全市、区分级分层培训体系，开展养老护理职业技能比赛。北京市民政局将每年组织举办全市养老服务机构、企业负责人、专业技术人员培训示范班，并会同北京市人力资源和社会保障局，每两年组织一次全市养老护理职业技能比赛，从中遴选国家级相关职业技能赛事参赛对象。

对于高层次养老服务人才，北京市将完善养老服务人才引进相关政策，拴心留人。《养老人才队伍建设行动计划》明确，获得国家级一类职业技能竞赛、市级一类职业技能竞赛决赛第1名的高层次养老服务人才，符合条件的可以按照人才引进政策办理落户。（记者华凌）

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