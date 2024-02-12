于 荷

意大利乌切利斯国际理科高中“开放日”活动现场。

来源：威尼斯大学孔子学院微信公众号

匈牙利罗兰大学孔子学院下设埃格尔教学点多博·伊什特万中学中文课堂的学生们展示绘画作品。

爱尔兰科克大学孔子学院的国际中文教师为学生们讲授汉字的笔记。

如何让中文课堂有趣丰富，是国际中文教师的教学重点，开设别具特色、教学模式新颖的中文课是他们探索并付诸实践的方向之一。

有趣的入门课

爱尔兰科克大学，一场语言交流活动举办，近160名在校生体验了包括中文在内的7门语言。活动旨在为学生们提供一个开阔视野、拓展学科兴趣、感受不同语言魅力的平台。

在中文交流活动中，科克大学孔子学院的国际中文教师为学生们带来一堂引人入胜的中文入门课。从汉字的构成到汉字的含义，再到汉字背后的故事，他们带着学生畅游在有趣的汉字世界中。这些有趣的故事激发了学生学习中文的兴趣，也为部分学生未来继续学习中文奠定了基础。老师们表示，课堂教学的目标是让学生们感受不一样的语言，体验不一样的文化。

通过这次活动，当地学生不仅被这堂别开生面的中文课所吸引，还感受到了学习一门新语言的乐趣。他们表示，中文体验课不但让他们对中文和中国文化有了兴趣，而且让他们更深入地理解多元文化并对未知领域保持开放心态。“希望能多参加这样的活动，进一步学习和了解中国文化。”学生们说。

学生成了“小老师”

在意大利，为顺应对中文学习感兴趣的当地年轻人的需求，威尼斯大学孔子学院下设乌切利斯国际理科高中孔子课堂举办了“中文课堂进初中”与“开放日”活动。

在“中文课堂进初中”活动中，几名国际中文教师来到3所公立初中，为近百名初三年级的学生带来3堂中文公开课。课上，老师们引导学生初识中文，让大家感受学习中文的乐趣，并引导学生跨越未来学习中可能遇到的各种挑战。在20分钟的教学中，学生们学会了如何用中文介绍自己，学会了中文“数字歌”，并在由甲骨文绘制成的卡通山水画中成功找到汉字。

除了国际中文教师，乌切利斯国际理科高中国际中文部的高三学生也化身“小老师”，为初中部的学生上了妙趣横生的汉字文化课。在课堂上，“小老师”们介绍了中文部的特色课程与丰富的文化活动，并用中文做了自我介绍。同时，还通过视频与图片的形式带领大家进入了有趣的汉字世界。看着学生们用画笔绘出一幅幅自己眼中的汉字图画，“小老师”们为他们独特而多元的创作思维赞叹不已。

在学校举办的“开放日”活动上，高中部的学生作为中文展台讲解志愿者，身着中式传统服饰，负责展台的介绍并将自己在中文课堂上学到的中国文化知识娓娓道来；在“中国桌游与绘本区”和“汉字体验与书法鉴赏区”，不同年级的学生向来访的学生和家长讲解围棋与五子棋的玩法并带领大家体验中国书法。有趣的讲解和丰富的活动吸引了不少当地民众。

独特的文化课

语言既是文化的载体，也是文化的体现。在国际中文教师看来，中文教学中的语言教学和文化教学是相辅相成的关系。对海外中文学习者来说，学习中文这门语言，也是在了解中文所承载的中华文化。

马耳他大学孔子学院中文教师孙怡在教学过程中就结合专业特色、传统文化等主题，策划和组织了中医、春节、端午节、孔院开放日等文化教学活动，“反响很好，有些活动参与者也因此走进了中文世界”。

在匈牙利罗兰大学孔子学院下设埃格尔教学点多博·伊什特万中学中文课堂，文化课同样是国际中文教师关注的教学重点之一。比如，他们为来自校内外不同年级的百余名学生及家长带来一系列中国传统绘画课，耐心地教授学生绘画技巧及要领，并和大家分享中国传统绘画的历史、文化以及相关背景，以帮助学生们更好地理解其背后的故事。

绘画课主题是熊猫和竹子。老师们表示，之所以选择熊猫作为课程主题之一，是因为熊猫是希望和友谊的象征。通过系列绘画课，学生们深入了解了熊猫的生活习性、保护现状以及其与中国文化的联系。许多学生表示，特别喜欢熊猫憨态可掬的形象，“在绘画课上，能够尝试画熊猫，既有乐趣，也有挑战，感觉有趣而愉悦”。

许多学生表示，独特的中文课不仅让他们有不一样的中国文化体验，也激发了他们学习中文的兴趣，还加深了他们对中国文化的了解，“希望今后能参与更多丰富多彩的中国文化活动，通过学习中文，进一步了解中国”。

（本文配图除署名外均由中外语言交流合作中心提供）

(责编：郝孟佳、孙竞)