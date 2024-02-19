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提高办学水平，增强职教活力

2024年02月19日09:00 | 来源：光明日报
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日前，2024年全国教育工作会议在北京召开。会议对全年教育工作重点任务作出部署，“增强职业教育适应性和吸引力”就是其中一项。

职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务上水平的重要基础。近些年来，各地区各相关部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，推动职业教育发展取得显著成绩，目前我国已建成世界上规模最大的职业教育体系。但也要清醒地看到，在制造业加快转型升级的背景下，我国高素质技术技能人才供给还无法充分满足不断增长的人才需求。据相关统计数据，截至2021年年底，全国技能劳动者超过2亿人，其中高技能人才超过6000万人，占技能人才的比例约为30%。预计到2025年，制造业十大重点领域技能人才缺口约为3000万人。

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，职业教育前途广阔、大有可为，也当大有作为。让职业教育发展与时代进步同频共振，须进一步提高职业教育办学水平，确保职业教育人才培养方向与产业转型升级相适应，有效增强职业教育适应性，提升社会认可度。

增强职业教育适应性，强化高技能人才培养。推动现代职业教育与产业同部署、同升级、同发展，促进专业设置、课程建设、实训基地、教师发展等环节与市场需求高度匹配。学校与企业密切沟通与合作，灵活适应产业发展和经济形势变化，及时调整教学方法和方向。全面推广现代学徒制，构建以实践为导向的课程体系，将最新的技术和工具引入教学，使学生能够掌握前沿技能，提高实践能力和创新力。校企合建仿真实训基地，为企业定向培养高技能人才，为学生提供真实职场体验，提高职业适应性和就业竞争力。设置灵活多元的课程模块，提供个性化和定制化的教育服务，满足和适应学生多样化的学习需求，进一步增强职业教育的灵活性和适应性。

坚持就业导向，动态调整技能人才培养方案。职业教育是促进就业创业的重要途径，随着新一轮科技革命和产业变革加速，部分传统职业正在消亡和迁移，同时诞生不少新职业。因此，职业教育也要与时俱进，适应时代发展和产业变革。可建立由行业专家组成的指导委员会，参与职业教育规划、课程设置和教学质量评估，确保职业教育紧密对接行业需求。定期开展行业和市场调研，分析就业市场的需求和趋势，为技能人才培养提供数据支持，同时不断完善毕业生就业跟踪和反馈机制，为教学调整提供依据。根据市场需求变化和行业发展，灵活调整专业设置，及时优化课程结构，更新课程内容，确保课程与就业市场需求对接。比如，面对老龄化加速等趋势，职业教育可因时制宜，加强医疗、康养、护理、家政等方面高素质人才培养。

坚持以学生为中心，不断开拓技能人才发展空间。推动完善和落实技能人才培养、使用、评价、考核机制，提高待遇水平，畅通职业发展通道。特别是完善技能人才激励政策，努力培养造就更多高技能人才和大国工匠。职业院校要加强思政教育，引导学生走技能成才、技能报国之路，增强创新意识，涵养拼搏精神，争当有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的栋梁之材。实施精准培养，因材施教，为学生制订个性化的教育计划，建立清晰的职业目标和发展路径。此外，顺应学习型社会的发展需要，不断完善继续教育制度，为学生持续提升职业竞争力创造条件。

（作者：高跃，系锦州医科大学马克思主义学院副教授、辽宁省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

(责编：孙竞、熊旭)

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