原标题：多年冻土融化致山体滑坡运动规律揭示

记者近日从东北林业大学获悉，该校单炜教授课题组通过为期12年的野外调查与监测数据，结合30米分辨率多年冻土时空变化数据，揭示了多年冻土融化导致的山体滑坡运动过程、运动特征和运动规律。这对于多年冻土区地球关键带科学发展与联合国可持续发展目标实现，具有重要科学意义与实用价值。相关研究成果2月12日发表在杂志《自然灾害》上。

随着全球气候变暖，我国东北多年冻土退化加剧，山体滑坡增多。针对黑龙江北安——黑河交通走廊山体滑坡多发、运动缓慢、演化过程不易识别等问题，单炜课题组从2009年开始，进行现场调查、钻探、地球物理探查、无人机摄影测量和原位监测，取得了大量数据。他们结合30米分辨率多年冻土时空变化数据，模拟分析了北安至黑河高速公路K178+530—K178+570山体滑坡运动过程、运动特征和运动规律。

监测结果表明，山体滑坡动力来源于多年冻土融化水分和夏季大气降水的共同作用，山体滑坡运动过程表现为后缘推动前缘间歇式运动，滑动速率与后缘孔隙水压力密切相关。课题组的数值分析完全证实了山体滑坡运动监测结果的正确性，模拟分析进一步揭示了山体滑坡运动的本质。

（记者李丽云 实习记者朱虹）

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